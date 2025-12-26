La UNCuyo aprobó la nueva carrera de Ingeniería en Energía con cuatro orientaciones

El proyecto fue elaborado en el ámbito de la Facultad de Ingeniería y aprobado formalmente mediante una ordenanza (la N° 04/2025-CD) antes de ser elevado al Consejo Superior para su ratificación definitiva.

Con esa aprobación, la carrera quedó oficialmente creada, aunque todavía resta completar los pasos administrativos para su implementación plena.

Facultad de ingeniería uncuyo.jpg La nueva carrera tendrá un recorrido común y cuatro orientaciones. Además, se podrá obtener un título intermedio.

Duración, carga horaria y orientaciones

La nueva carrera tendrá una duración de cinco años, organizados en diez semestres. En total, el plan contempla 3.610 horas de cursado y 293 créditos académicos.

A lo largo del trayecto formativo, los estudiantes podrán elegir entre cuatro orientaciones, que se definen a partir de un conjunto de asignaturas optativas. Las orientaciones disponibles son:

Aprovechamientos Hidroeléctricos Energías Renovables Petróleo y Gas Energía Nuclear

De esta manera, la carrera propone un recorrido común y, al mismo tiempo, cuatro posibilidades de profundizar en áreas específicas del sector energético.

Un título intermedio, posibilidad fundamental

Uno de los puntos destacados del plan de estudios es la incorporación de un título intermedio. Quienes completen los primeros tres semestres podrán acceder al título de Analista Científico de Datos, otorgado por la UNCuyo.

Este título intermedio está orientado a la formación en análisis, modelado e interpretación de datos aplicados a sistemas energéticos y a otros entornos tecnológicos. La idea es que los estudiantes cuenten con una certificación formal en una etapa temprana de la carrera, lo que puede ampliar sus posibilidades de inserción laboral o continuidad académica.

Implementación y próximos pasos

Tras la aprobación del plan, el foco está puesto ahora en la implementación de la carrera. En ese marco, autoridades de la universidad mantuvieron reuniones con representantes de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, quienes manifestaron interés en acompañar la iniciativa.

Actualmente, se están realizando gestiones para obtener los recursos necesarios, en particular los cargos docentes previstos para el dictado de las materias. La apertura efectiva de la carrera dependerá de la disponibilidad de esos recursos y de la organización académica correspondiente.

Con esta aprobación, la UNCuyo suma una nueva propuesta de formación en un área clave, que se incorpora al mapa de carreras de la Facultad de Ingeniería y amplía las opciones para quienes buscan una formación vinculada al sector energético.