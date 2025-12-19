Un informe indica que las exportaciones de energía superaron los 1.000 millones de dólares en noviembre

En un contexto económico desafiante, las exportaciones de energía de Argentina alcanzaron un récord frente al mismo mes del año pasado, según informó la Secretaría de Energía, superando los US$ 1.000 millones. Este crecimiento se debe principalmente al aumento en la producción de petróleo en Vaca Muerta, que impulsó las ventas externas del sector energético y se convirtió en un pilar fundamental para el comercio exterior del país.
Un crecimiento sostenido
Según datos oficiales, el subcomplejo petróleo representó el 80% de las exportaciones del sector, con envíos por US$ 4.520 millones y una suba interanual de 12,3%. Los aceites crudos de petróleo lideraron el crecimiento, con ventas por US$ 3.177 millones, un 100,9% más que el año anterior. Este incremento refleja el impacto positivo de la reactivación de la producción en Vaca Muerta, que está transformando el perfil exportador argentino.
Superávit comercial en alza
El superávit comercial del complejo energético alcanzó US$ 3.280 millones, un 23,8% más que el año anterior. Este resultado se debe en gran medida a la combinación de mayores volúmenes exportados y precios internacionales favorables. "El crecimiento de las exportaciones de energía es un dato clave para la economía argentina, ya que contribuye a mejorar la balanza comercial y a diversificar las fuentes de ingreso de divisas", comentó un especialista del sector.
Destinos de las exportaciones: un abanico en expansión
Las ventas externas de energía se dirigieron principalmente a:
- Estados Unidos: absorbió casi la totalidad de los envíos al USMCA, con US$ 1.579 millones.
- Resto de ALADI (incluyendo Chile y Perú): registró compras por US$ 1.645 millones.
- Mercosur: sumó US$ 1.000 millones, con Brasil como principal comprador (59,8%).