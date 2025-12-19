Un informe indica que las exportaciones de energía superaron los 1.000 millones de dólares en noviembre

Un crecimiento sostenido

Según datos oficiales, el subcomplejo petróleo representó el 80% de las exportaciones del sector, con envíos por US$ 4.520 millones y una suba interanual de 12,3%. Los aceites crudos de petróleo lideraron el crecimiento, con ventas por US$ 3.177 millones, un 100,9% más que el año anterior. Este incremento refleja el impacto positivo de la reactivación de la producción en Vaca Muerta, que está transformando el perfil exportador argentino.

Exportaciones de energía en pleno ascenso.

Superávit comercial en alza

El superávit comercial del complejo energético alcanzó US$ 3.280 millones, un 23,8% más que el año anterior. Este resultado se debe en gran medida a la combinación de mayores volúmenes exportados y precios internacionales favorables. "El crecimiento de las exportaciones de energía es un dato clave para la economía argentina, ya que contribuye a mejorar la balanza comercial y a diversificar las fuentes de ingreso de divisas", comentó un especialista del sector.