Boxeo en la FAB: Gonzalo Bajinay va por una dura prueba ante el invicto Lázaro Noria

El pupilo de Pablo Chacón, Gonzalo Bajinay, peleará en el semifondo de la velada de boxeo televisada de la FAB con el invicto Lázaro Noria

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El catamarqueño Lázaro Noria será una durísima prueba para el mendocino Gonzalo Bajinay en el semifondo de la velada de boxeo de la FAB.

El boxeo profesional argentino sigue a pleno en esta temporada veraniega, y no se detiene por la Fiestas de Fin de Año. Este sábado un mendocino subirá a combatir en la velada a realizarse este sábado en el estadio de la Federación Argentina de Box -FAB- en el barrio de Almagro, CABA.

El púgil de Guaymallén Gonzalo Bajinay, del gimnasio Chacón, enfrentará al invicto catamarqueño Lázaro Noria a 8 rounds en la divisional mediano (72,562 kilos/160 libras) y el festival será transmitido por la señal de cable TyC Sports, para su ciclo Boxeo de Primera.

Este será el duelo de semifondo de la velada que tendrá como atracción principal a la pelea entre la mercedina ex campeona mundial Micaela Milagros Luján y la porteña Carolina Ornella Ferrari, por el título argentino mosca vacante.

boxeo-fab-noria-bajinay-afiche

Gonzalo Bajinay y Lázaro Noria en peso y listos para la batalla en la FAB

Este viernes el mendocino Gonzalo Bajinay (7-3-0, 3 KO) y el zurdo catamarqueño, campeón Latino mediano del Consejo (CMB), Lázaro Noria (14-0-0,-9 KO) pasaron por la balanza y registraron un peso de 70,200 kg y 72,650 kg, respectivamente, para combatir en la divisional mediano (el pleito había sido pactado inicialmente en superwelter).

Milagros Luján va por otra corona

La sanluiseña -de Villa Mercedes- Micaela Milagros Lujan (15-3-1, 6 KO), ex campeona mundial supermosca de la FIB, combatirá contra la local Carolina Ornella Ferrari (5-6-3, 0 KO) por el título argentino mosca vacante.

