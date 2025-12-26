Boxeo en la FAB: Gonzalo Bajinay va por una dura prueba ante el invicto Lázaro Noria

El boxeo profesional argentino sigue a pleno en esta temporada veraniega, y no se detiene por la Fiestas de Fin de Año. Este sábado un mendocino subirá a combatir en la velada a realizarse este sábado en el estadio de la Federación Argentina de Box -FAB- en el barrio de Almagro, CABA.
El púgil de Guaymallén Gonzalo Bajinay, del gimnasio Chacón, enfrentará al invicto catamarqueño Lázaro Noria a 8 rounds en la divisional mediano (72,562 kilos/160 libras) y el festival será transmitido por la señal de cable TyC Sports, para su ciclo Boxeo de Primera.
Este será el duelo de semifondo de la velada que tendrá como atracción principal a la pelea entre la mercedina ex campeona mundial Micaela Milagros Luján y la porteña Carolina Ornella Ferrari, por el título argentino mosca vacante.
Gonzalo Bajinay y Lázaro Noria en peso y listos para la batalla en la FAB
Este viernes el mendocino Gonzalo Bajinay (7-3-0, 3 KO) y el zurdo catamarqueño, campeón Latino mediano del Consejo (CMB), Lázaro Noria (14-0-0,-9 KO) pasaron por la balanza y registraron un peso de 70,200 kg y 72,650 kg, respectivamente, para combatir en la divisional mediano (el pleito había sido pactado inicialmente en superwelter).
Milagros Luján va por otra corona
La sanluiseña -de Villa Mercedes- Micaela Milagros Lujan (15-3-1, 6 KO), ex campeona mundial supermosca de la FIB, combatirá contra la local Carolina Ornella Ferrari (5-6-3, 0 KO) por el título argentino mosca vacante.