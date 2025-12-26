Boxeo en la FAB: Gonzalo Bajinay va por una dura prueba ante el invicto Lázaro Noria

El púgil de Guaymallén Gonzalo Bajinay, del gimnasio Chacón, enfrentará al invicto catamarqueño Lázaro Noria a 8 rounds en la divisional mediano (72,562 kilos/160 libras) y el festival será transmitido por la señal de cable TyC Sports, para su ciclo Boxeo de Primera.

Este será el duelo de semifondo de la velada que tendrá como atracción principal a la pelea entre la mercedina ex campeona mundial Micaela Milagros Luján y la porteña Carolina Ornella Ferrari, por el título argentino mosca vacante.