Boxeo en la FAB: menos de un minuto necesitó Sansón Rosa para ganar por KOT y retener el título Latino CMB

El riojano José Sansón Rosa le ganó por KOT1 al uruguayo Juan Pablo Ilharregui y conservó su título Latino de boxeo. También ganaron Jennifer Meza y Silio Vilte

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
José Sansón Rosa necesitó sólo 45 segundos para derribar a Ilharregui y retener su título Latino Superligero CMB.

Demasiado rápido el riojano Sansón Rosa cumplió su objetivo en la pelea principal de la velada de boxeo realizada este sábado por la noche en Buenos Aires. El púgil argentino sacó en el primer asalto a su rival y conservó su corona regional del Consejo Mundial.

José Ángel Sansón Rosa (62,450 kg) puso en juego su título Latino superligero CMB ante el invicto uruguayo Juan Pablo Ilharregui (63,150 kg) y lo defendió con mucho éxito al ganar por nocáut técnico en el primer round.

José Ángel Sansón Rosa metió KOT y retuvo el título Latino superligero en la FAB.

En el semifondo del festival organizado en el estadio de la FAB, la porteña Jennifer Sabrina Meza se quedó con el título Latino átomo OMB al vencer por puntos -fallo mayoritario- a la nacida en Buenos Aires y radicada en Estados Unidos Agustina Solange Vázquez. Dos tarjetas vieron ganar a Meza (97-93 y 98-92), mientras que otra dio empate, 95-95.

Un KOT muy tempranero de Sansón Rosa para retener el título Latino

Apenas habían pasado 45 segundos del inicio del pleito reglamentado a 10 asaltos, cuando el zurdo Sansón Rosa arremetió contra el uruguayo Ilharregui y con una potente combinación lo mandó muy sentido a la lona. Al ver la falta de respuesta del púgil caído, de inmediato la árbitro Analía Maradona detuvo la cuenta de protección y decretó el KOT1.

De esta forma el riojano quedó con un palmarés de 31-1-0, 24 KO, mientras que el uruguayo sufrió su primera derrota y dejó su récord en 10-1-0, 5 KO.

En el otro pleito titular, donde estaba en juego el cinturón de campeón argentino superligero, el zurdo porteño Silio Nicolas Vilte (63,200) le ganó por puntos, en fallo unánime al salteño Nicolás Ariel Blanco (63,400). Las tarjetas, calcadas, fallaron así: Jorge Basile, 100-86; Rodolfo Stella, 100-86; y Antonio Zaragoza, 100-86.

