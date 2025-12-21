Boxeo en la FAB: menos de un minuto necesitó Sansón Rosa para ganar por KOT y retener el título Latino CMB

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/2002579129099788763&partner=&hide_thread=false ¡SANSÓN ROSA ESTUVO INTRATABLE Y RETUVO EL TÍTULO LATINO SUPERLIGERO CMB!



En un round, el boxeador de La Rioja mandó a la lona al uruguayo Juan Pablo Ilharregui.#BoxeoEnTyCSports pic.twitter.com/OBd7OSwBi6 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) December 21, 2025

Un KOT muy tempranero de Sansón Rosa para retener el título Latino

Apenas habían pasado 45 segundos del inicio del pleito reglamentado a 10 asaltos, cuando el zurdo Sansón Rosa arremetió contra el uruguayo Ilharregui y con una potente combinación lo mandó muy sentido a la lona. Al ver la falta de respuesta del púgil caído, de inmediato la árbitro Analía Maradona detuvo la cuenta de protección y decretó el KOT1.

De esta forma el riojano quedó con un palmarés de 31-1-0, 24 KO, mientras que el uruguayo sufrió su primera derrota y dejó su récord en 10-1-0, 5 KO.

En el otro pleito titular, donde estaba en juego el cinturón de campeón argentino superligero, el zurdo porteño Silio Nicolas Vilte (63,200) le ganó por puntos, en fallo unánime al salteño Nicolás Ariel Blanco (63,400). Las tarjetas, calcadas, fallaron así: Jorge Basile, 100-86; Rodolfo Stella, 100-86; y Antonio Zaragoza, 100-86.