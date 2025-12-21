Inicio Ovación Automovilismo Nascar
Estremecedor

El último mensaje de la esposa de la leyenda del NASCAR Greg Biffle antes de la tragedia

Cristina Biffle, la esposa del excampeón de NASCAR Greg Biffle envió un último mensaje desde el avión antes de la tragedia en Carolina del Norte

Greg Biffle, leyenda del NASCAR, murió junto a su familia en un accidente aéreo.

Greg Biffle, leyenda del NASCAR, murió junto a su familia en un accidente aéreo.

Estremecedor. Cristina Biffle, la esposa del excampeón de NASCAR Greg Biffle mandó un último mensaje desde el avión antes de la tragedia en Carolina del Norte, Estados Unidos. Murieron el ex pilolo y toda su familia.

“Estamos en problemas”, le dijo Cristina Biffle a su madre mientras la aeronave atravesaba una situación de emergencia. Luego el avión se estrelló y murieron todos sus ocupantes, incluida la familia de la mujer.

greg-biffle-NASCAR-tragedia
Greg Biffle y toda su familia perdieron la vida.

Greg Biffle y toda su familia perdieron la vida.

El mensaje de Cristina Biffle, la esposa de la leyenda del NASCAR, antes de la tragedia

La frase salió directamente del teléfono de Cristina Biffle y llegó a Cathy Grossu, su madre, cuando el avión ya estaba en serios problemas.

Ese mensaje se convirtió en el testimonio más determinante para reconstruir los instantes previos al accidente que terminó con la vida del campeón de NASCAR, su esposa y sus dos hijos.

Grossu dijo: "Ella me mandó un mensaje desde el avión y dijo: ‘Estamos en problemas’. Y eso fue todo".

“No hubo más explicaciones ni detalles. Después de eso, nada”, añadió Grossu, quien resumió el impacto emocional con una frase contundente: “Estamos devastados. Con el corazón roto”.

El accidente aéreo de Greg Biffle y toda su familia

El avión donde viajaba Biffle se estrelló el jueves 18 de diciembre en el aeropuerto regional de Statesville, en Carolina del Norte. En la aeropnave iban Greg Biffle, de 55 años; su esposa Cristina; el hijo de ambos, Ryder, de cinco años; y Emma, de 14, hija de Greg, de una relación anterior. Todos murieron en el impacto.

También iban con la familia Biffle un amigo y piloto de NASCAR, Craig Wadsworth; el piloto de la aeronave, Dennis Dutton; y Jack, el hijo de este último. Ninguno sobrevivió.

