El último mensaje de la esposa de la leyenda del NASCAR Greg Biffle antes de la tragedia

Ese mensaje se convirtió en el testimonio más determinante para reconstruir los instantes previos al accidente que terminó con la vida del campeón de NASCAR, su esposa y sus dos hijos.

Grossu dijo: "Ella me mandó un mensaje desde el avión y dijo: ‘Estamos en problemas’. Y eso fue todo".

“No hubo más explicaciones ni detalles. Después de eso, nada”, añadió Grossu, quien resumió el impacto emocional con una frase contundente: “Estamos devastados. Con el corazón roto”.

El accidente aéreo de Greg Biffle y toda su familia

El avión donde viajaba Biffle se estrelló el jueves 18 de diciembre en el aeropuerto regional de Statesville, en Carolina del Norte. En la aeropnave iban Greg Biffle, de 55 años; su esposa Cristina; el hijo de ambos, Ryder, de cinco años; y Emma, de 14, hija de Greg, de una relación anterior. Todos murieron en el impacto.

También iban con la familia Biffle un amigo y piloto de NASCAR, Craig Wadsworth; el piloto de la aeronave, Dennis Dutton; y Jack, el hijo de este último. Ninguno sobrevivió.