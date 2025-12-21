Qué dijo Aníbal Moreno sobre su inminente llegada a River

"Hace tres horas que o tengo el celular en la mano, no vi nada, nadie me dijo nada, estoy acá cerca de los chicos, no hablé nada con mi representante. Seguro cuando agarre el celular vamos a ver qué hay",señaló

"No le cierro la puerta a nadie, aparte como siempre dije uno extraña a la familia, extraña la ciudad y, si se da, bienvenido sea", admitió.

Aníbal-Moreno.jpg Aníbal Moreno fue una de las figuras del Palmeiras.

River espera a Aníbal Moreno

El Millonario logró cerrar de palabra la llegada de Moreno y el DT millonario, Marcelo Gallardo, lo espera.

Moreno disputó 55 partidos en el año en Palmeiras y supo ser una de las figuras del equipo. A mitad de año lo tasaron en 15 millones de euros y apuntaban a venderlo a Europa. Sin embargo, su rendimiento decayó y no ingresó en la final de la Copa Libertadores.

River desembolsará 7 millones de dólares por el 100% del pase de Aníbal Moreno, quien firmará un contrato por cuatro años. En los próximos días se hará la revisión médica y firmará el contrato.