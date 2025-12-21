Qué dijo Aníbal Moreno sobre su inminente llegada a River

Aníbal Moreno está a un paso de River. El volante de Palmeiras de Brasil, de 26 años., habló de la chance de convertirse en el segundo refuerzo millonario para el 2026.
El volante del Palmeiras Aníbal Moreno está a un paso de convertirse en el segundo refuerzo de River para el 2026. Habló de su posible llegada al Millonario
Aníbal Moreno está a un paso de River. El volante de Palmeiras de Brasil, de 26 años., habló de la chance de convertirse en el segundo refuerzo millonario para el 2026.
Aníbal Moreno apareció publicamente este sábado en un partido a beneficio en su San Fernando del Valle de Catamarca natal.
“Hicimos lo mejor para mí, para mi familia y para mi futuro. Creo que es una decisión correcta. Tengo muchas ganas ya de comenzar el año, me estoy preparando muy bien y si Dios quiere vamos a estar cerca”, dijo Aníbal Moreno al hablar de su salida del equipo brasileño.
"Hace tres horas que o tengo el celular en la mano, no vi nada, nadie me dijo nada, estoy acá cerca de los chicos, no hablé nada con mi representante. Seguro cuando agarre el celular vamos a ver qué hay",señaló
"No le cierro la puerta a nadie, aparte como siempre dije uno extraña a la familia, extraña la ciudad y, si se da, bienvenido sea", admitió.
El Millonario logró cerrar de palabra la llegada de Moreno y el DT millonario, Marcelo Gallardo, lo espera.
Moreno disputó 55 partidos en el año en Palmeiras y supo ser una de las figuras del equipo. A mitad de año lo tasaron en 15 millones de euros y apuntaban a venderlo a Europa. Sin embargo, su rendimiento decayó y no ingresó en la final de la Copa Libertadores.
River desembolsará 7 millones de dólares por el 100% del pase de Aníbal Moreno, quien firmará un contrato por cuatro años. En los próximos días se hará la revisión médica y firmará el contrato.