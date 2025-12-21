Inicio Ovación Fútbol Eduardo Domínguez
ESTUDIANTES CAMPEÓN

En pleno festejo Eduardo Domínguez habló sobre su continuidad en Estudiantes de La Plata

Tras consagrarse ganador del Trofeo de Campeones, Eduardo Domínguez, DT de Estudiantes de La Plata dejó entender que su continuidad no está confirmada

Raúl Adriazola
Eduardo Domínguez: los hinchas de Estudiantes lo piden, pero la dirigencia no confirmó la renovación de su contrato.

El entrenador Eduardo Domínguez no se cansó de repetir en cada entrevista realizada tras la obtención del Trofeo de Campeones que su continuidad y renovación de contrato en Estudiantes de La Plata a una decisión de la dirigencia y dejó un mensaje elevado.

Durante la celebración de este sábado por la noche en Plaza Moreno, ciudad de La Plata, los hinchas de Estudiantes festejaron el triunfo sobre Platense, la consagración en el Torneo Clausura, y manifestaron su respaldo al DT con cánticos a favor de su permanencia.

El presidente y el DT Pincha en pleno festejo por el Trofeo de Campeones 2025 en San Nicol&aacute;s.

El presidente y el DT Pincha en pleno festejo por el Trofeo de Campeones 2025 en San Nicolás.

Eduardo Domínguez espera la respuesta de Verón sobre su continuidad

Frente a ese apoyo constante, Eduardo Domínguez fue tajante al referirse a su futuro: “Les agradezco de todo corazón, pero depende de Marcos (Angeleri), no de mí”, en alusión directa al director deportivo del club que preside Juan Sebastián Verón.

El entrenador agradeció luego a los distintos estamentos de la institución y volvió a mencionar a la conducción: “Gracias a todos. Gracias a los jugadores, muchas gracias a Marcos, muchas gracias a la dirigencia”, expresó.

El entrenador campeón agregó una frase que dejó abierta la expectativa de continuidad: “Esperamos ser mejores el año que viene”.

Con las recientes consagraciones, Domínguez alcanzó su quinto título al frente de Estudiantes. Anteriormente había ganado la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga Profesional 2024, el Trofeo de Campeones 2024 y el Torneo Clausura.

De esta manera, se convirtió en el segundo director técnico más ganador en la historia del club, solo por detrás de Osvaldo Zubeldía, que suma seis títulos, entre ellos tres Copas Libertadores.

La situación del entrenador también fue abordada por el presidente Pincha, Juan Sebastián Verón, que apuntó a la necesidad de diálogo y planificación: "No sé si decir retener, pero nos tenemos que dar el espacio y el tiempo para poder hablar, planificar. Por delante tenemos objetivos nuevos, va a ser más complejo. Queremos abordarlo de una forma. En el crecimiento, todos nos tenemos que tratar de apoyar, ver, construir, tener autocrítica. De ahí, algo bueno siempre va a salir. Ojalá que sea, obviamente, con Eduardo a la cabeza".

