En pleno festejo Eduardo Domínguez habló sobre su continuidad en Estudiantes de La Plata

El entrenador agradeció luego a los distintos estamentos de la institución y volvió a mencionar a la conducción: “Gracias a todos. Gracias a los jugadores, muchas gracias a Marcos, muchas gracias a la dirigencia”, expresó.

El entrenador campeón agregó una frase que dejó abierta la expectativa de continuidad: “Esperamos ser mejores el año que viene”.

EL BARBA, A UN TÍTULO DE ALCANZAR A ZUBELDÍA



Con la consagración en el Trofeo de Campeones, Eduardo Domínguez ganó su quinta medalla como entrenador de Estudiantes



Carlos Salvador Bilardo

Alejandro Sabella

Eduardo Domínguez

Osvaldo Zubeldía… pic.twitter.com/UcRTQTBU9o — Diario Olé (@DiarioOle) December 21, 2025

Con las recientes consagraciones, Domínguez alcanzó su quinto título al frente de Estudiantes. Anteriormente había ganado la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga Profesional 2024, el Trofeo de Campeones 2024 y el Torneo Clausura.

De esta manera, se convirtió en el segundo director técnico más ganador en la historia del club, solo por detrás de Osvaldo Zubeldía, que suma seis títulos, entre ellos tres Copas Libertadores.

La situación del entrenador también fue abordada por el presidente Pincha, Juan Sebastián Verón, que apuntó a la necesidad de diálogo y planificación: "No sé si decir retener, pero nos tenemos que dar el espacio y el tiempo para poder hablar, planificar. Por delante tenemos objetivos nuevos, va a ser más complejo. Queremos abordarlo de una forma. En el crecimiento, todos nos tenemos que tratar de apoyar, ver, construir, tener autocrítica. De ahí, algo bueno siempre va a salir. Ojalá que sea, obviamente, con Eduardo a la cabeza".