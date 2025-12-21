El inusual logro del club Talleres de Córdoba: el Premio Mercurio

No es casual que la entidad presidida por Andrés Fassi, relacionado con el Grupo Pachuca mexicano, y con algo más de 74 mil socios, sea distinguida por su modelo de trabajo y política que apunta a las SAD (Sociedad Anónima Deportiva), impronta opuesta a la actual dirigencia de la AFA, encabezada por Claudio Chiqui Tapia, que defiende el modelo de la sociedad civil sin fines de lucro, el tradicional club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hoydiacordoba/status/2002437990065332227&partner=&hide_thread=false Talleres ganó el Mercurio de Oro al mejor caso de marketing deportivo del país https://t.co/wP5jImcCvw — Hoy Día Córdoba (@hoydiacordoba) December 20, 2025

Qué son los Premios Mercurio

Los Premios Mercurio, vigentes desde 1982, reconocen a los casos más destacados del marketing argentino a partir de variables como excelencia estratégica, impacto en resultados, innovación y coherencia entre diagnóstico, objetivos, acciones y desempeño medido. El Mercurio de Oro se entrega al caso mejor evaluado entre todos los ganadores de cada categoría.

En esta edición, el elenco cordobés presentó su Plan de Reconstrucción Integral 2015–2025, enmarcado en un proceso de transformación iniciado en 2014 con la recuperación de la normalidad institucional, que permitió al club pasar de una situación crítica a consolidarse como un modelo de gestión profesional, sustentable y con propósito social, según indicó la entidad en su comunicado oficial.

El jurado destacó la capacidad del club para integrar marketing, gestión, deporte, comunidad y propósito, logrando resultados sostenidos como el crecimiento de socios, la diversificación de ingresos, el posicionamiento de marca y el fortalecimiento del rol social.

El club de la T, con once ejercicios consecutivos con superávit y una estructura profesional de más de 500 colaboradores, es referente de un modelo para el fútbol argentino y la industria del deporte.