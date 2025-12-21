Inicio Ovación Fútbol Talleres de Córdoba
PREMIADO

El inusual logro del club Talleres de Córdoba: el Premio Mercurio

Más allá de lo deportivo, el club Talleres de Córdoba obtuvo un importante reconocimiento al trabajo de más de una década en un factor fundamental: el marketing

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El club Talleres de Córdoba fue honrado con el Premio Mercurio de Oro por su gestión relacionada con el marketing.

El club Talleres de Córdoba fue siempre un referente del fútbol argentino, primero de su provincia, junto a Belgrano, y luego del país, con la llegada de los torneos nacionales periódicos. Esta semana obtuvo un logro que seguramente no podrá bordar en su camiseta, pero lo que llena de orgullo.

El club del barrio Jardín Espinoza fue distinguido con el Gran Premio Mercurio de Oro, la máxima distinción que otorga la Asociación Argentina de Marketing (AAM), al consagrarse como el mejor caso de marketing del país dentro de la categoría Industria del Deporte, en reconocimiento a su modelo de gestión deportiva, institucional y de marca con alcance nacional e internacional.

Talleres y el premio a un trabajo constante

El club fundado en 1913 se impuso entre todos los ganadores del certamen en la categoría Instituciones y Entidades sin Fines de Lucro. El premio no distingue una campaña aislada ni una acción puntual, sino que valora un proceso sostenido de más de diez años, en el que el marketing fue concebido como una herramienta estratégica al servicio de un proyecto institucional, deportivo y social de mayor alcance.

No es casual que la entidad presidida por Andrés Fassi, relacionado con el Grupo Pachuca mexicano, y con algo más de 74 mil socios, sea distinguida por su modelo de trabajo y política que apunta a las SAD (Sociedad Anónima Deportiva), impronta opuesta a la actual dirigencia de la AFA, encabezada por Claudio Chiqui Tapia, que defiende el modelo de la sociedad civil sin fines de lucro, el tradicional club.

Qué son los Premios Mercurio

Los Premios Mercurio, vigentes desde 1982, reconocen a los casos más destacados del marketing argentino a partir de variables como excelencia estratégica, impacto en resultados, innovación y coherencia entre diagnóstico, objetivos, acciones y desempeño medido. El Mercurio de Oro se entrega al caso mejor evaluado entre todos los ganadores de cada categoría.

En esta edición, el elenco cordobés presentó su Plan de Reconstrucción Integral 2015–2025, enmarcado en un proceso de transformación iniciado en 2014 con la recuperación de la normalidad institucional, que permitió al club pasar de una situación crítica a consolidarse como un modelo de gestión profesional, sustentable y con propósito social, según indicó la entidad en su comunicado oficial.

El jurado destacó la capacidad del club para integrar marketing, gestión, deporte, comunidad y propósito, logrando resultados sostenidos como el crecimiento de socios, la diversificación de ingresos, el posicionamiento de marca y el fortalecimiento del rol social.

El club de la T, con once ejercicios consecutivos con superávit y una estructura profesional de más de 500 colaboradores, es referente de un modelo para el fútbol argentino y la industria del deporte.

