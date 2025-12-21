La hazaña de Kevin Ramírez en el boxeo internacional: subió una categoría y fue campeón en Arabia Saudita

El boxeador consagrado en Riad, Arabia Saudita, es Kevin Ramírez, de 25 años, nacido en Wilde, conocido como un trabajador incansable, dentro y fuera del ring. El hermano menor de Víctor Emilio Ramírez -El Tyson del Abasto- acompaña las magras ganancias de su corta carrera profesional trabajando de barrendero y verdulero. El cheque de 100 mil dólares ganado este sábado es un justo premio a su constancia.
Kevin Ramírez y su triunfo en el Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo
El invicto bonaerense (ahora 12-0-2, 4 KO) un peso crucero natural, es campeón Latino CMB de esa categoría, se animó a competir en la categoría de los pesos completos y enfrentó a otro invicto en la final del Grand Prix WBC/CMB, el gigante bosnio Ahmed Krnjic. Tras una dura batalla, el argentino se alzó triunfador en fallo unánime, con estas tarjetas: Alan Krebs, 77-75; José Manzur 77-75; y Ed Pearson 78-74.