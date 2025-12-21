La hazaña de Kevin Ramírez en el boxeo internacional: subió una categoría y fue campeón en Arabia Saudita

El boxeador consagrado en Riad, Arabia Saudita, es Kevin Ramírez, de 25 años, nacido en Wilde, conocido como un trabajador incansable, dentro y fuera del ring. El hermano menor de Víctor Emilio Ramírez -El Tyson del Abasto- acompaña las magras ganancias de su corta carrera profesional trabajando de barrendero y verdulero. El cheque de 100 mil dólares ganado este sábado es un justo premio a su constancia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EnSaudita/status/2002425668727156816&partner=&hide_thread=false Kevin Ramírez hace historia en Riad al vencer al bosnio Ahmed Krnjic en la categoría peso pesado del Gran Prix del WBC en .

Trabajo duro, disciplina y un corazón que no cabe en el ring. ¡El campeón sigue haciendo historia! Orgullo argentino!! pic.twitter.com/rirJziE62t — Embajada Argentina en (@EnSaudita) December 20, 2025

Kevin Ramírez y su triunfo en el Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo

El invicto bonaerense (ahora 12-0-2, 4 KO) un peso crucero natural, es campeón Latino CMB de esa categoría, se animó a competir en la categoría de los pesos completos y enfrentó a otro invicto en la final del Grand Prix WBC/CMB, el gigante bosnio Ahmed Krnjic. Tras una dura batalla, el argentino se alzó triunfador en fallo unánime, con estas tarjetas: Alan Krebs, 77-75; José Manzur 77-75; y Ed Pearson 78-74.