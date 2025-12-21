Inicio Ovación Boxeo Boxeo
La hazaña de Kevin Ramírez en el boxeo internacional: subió una categoría y fue campeón en Arabia Saudita

El púgil bonaerense Kevin Ramírez dio el batacazo en el boxeo al coronarse ganador del Grand Prix del Consejo Mundial -CMB- realizado en Arabia Saudita

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Kevin Ramírez celebra con su rincón el cinturón de campeón del Grand Prix y el cheque de 100 mil dólares que le entregó el Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán.

La ciudad de Riad, capital de Arabia Saudita, fue la sede del primer Grand Prix organizado por el Consejo Mundial de Boxeo -CMB-, que tuvo a un esforzado pugilista argentino como figura destacada, al consagrarse campeón y embolsar un premio de 100 mil dólares.

El boxeador consagrado en Riad, Arabia Saudita, es Kevin Ramírez, de 25 años, nacido en Wilde, conocido como un trabajador incansable, dentro y fuera del ring. El hermano menor de Víctor Emilio Ramírez -El Tyson del Abasto- acompaña las magras ganancias de su corta carrera profesional trabajando de barrendero y verdulero. El cheque de 100 mil dólares ganado este sábado es un justo premio a su constancia.

Kevin Ramírez y su triunfo en el Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo

El invicto bonaerense (ahora 12-0-2, 4 KO) un peso crucero natural, es campeón Latino CMB de esa categoría, se animó a competir en la categoría de los pesos completos y enfrentó a otro invicto en la final del Grand Prix WBC/CMB, el gigante bosnio Ahmed Krnjic. Tras una dura batalla, el argentino se alzó triunfador en fallo unánime, con estas tarjetas: Alan Krebs, 77-75; José Manzur 77-75; y Ed Pearson 78-74.

La carrera del peleador de Avellaneda en el Grand Prix comenzó el pasado 20 de abril, cuando noqueó en un asalto al neerlandés Brian Zwart. Luego derrotó por puntos al congoleño Reagan Apanu, el 21 de junio. En Cuartos de final superó el 13 de agosto al invicto polaco Piotr Lacz en fallo dividido (un juez dio empate).

En la semifinal del 19 de octubre, Ramírez se impuso al estadounidense Dante Stone también por la vía de las tarjetas, con estos guarismos: Guido Cavalleri, 55-58; Jorge Luciano Gorini, 57-56; y Paul Landeros 58-55. ganándose así el derecho a la final de este sábado.

