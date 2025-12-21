La contundente declaración de Santiago Ascacíbar ante el interés de River y Boca por contratarlo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2002524756541612247?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2002524756541612247%7Ctwgr%5Ecbd9d4d333c49db3d0b880fc9c799352dde73dbc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsoydelmillo.com%2Fmercado-de-pases%2F2025%2F12%2F21%2Fllega-a-river-santiago-ascacibar-hablo-de-su-futuro-tras-lograr-otro-titulo%2F&partner=&hide_thread=false ¿CONTINÚA EN EL PINCHA? El Ruso Ascacíbar se refirió a su futuro tras ganar el Trofeo de Campeones.



Además el rubio mediocampista remarcó que buscó no desviarse del objetivo deportivo: “Sabía que queríamos lograr esto, no me quería desviar, porque quieras o no uno pierde la cabeza, el foco, y no me quería desviar. Ahora sí a pensar en lo que viene a futuro”, agregó.

“Seguramente la camiseta de Estudiantes me queda linda, pero uno va a pensar en lo que viene. Ahora tengo ganas de festejar”, expresó

Qué dijo Ascacíbar sobre el interés de River y Boca por contratarlo

“Que estén interesados en llevarme te llena de felicidad porque significa que uno hace las cosas bien. Quiero pensarlo tranquilo, tomarme tiempo porque es todo muy rápido. Quiero pensarlo y tomar una decisión que me llene más”, concluyó.

A pesar de que, el Millonario ya sumó como refuerzos a Fausto Vera y Aníbal Moreno, el DT del elenco de Núez, Marcelo Gallarddo quiere contar sí o sí con Ascacíbar para el 2026.