La contundente declaración de Santiago Ascacíbar ante el interés de River y Boca por contratarlo

Santiago Ascacíbar fue contundente. El volante de Estudiantes de La Plata habló sobre su futuro tras ganar el Trofeo de Campeones. Lo pretenden River y Boca.
El volante de Estudiantes de La Plata Santiago Ascacíbar dio una contundente declaración sobre su futuro tras ganar el Trofeo de Campeones. Lo quieren River y Boca
Santiago Ascacíbar fue contundente. El volante de Estudiantes de La Plata habló sobre su futuro tras ganar el Trofeo de Campeones. Lo pretenden River y Boca.
El “Pincha” venció por 2 a 1 a Platense, en el estadio Único de San Nicolás (provincia de Buenos Aires y logró un nuevo título con el Pincha que dirige Eduardo Domínguez luego de haber ganado el Torneo Clausura.
Tras la consagración, Ascacíbar explicó que decidió aislarse de cualquier negociación durante la definición de los títulos: “La cabeza siempre estuvo acá, en las dos finales. Le dije a mi representante que no me mande nada porque voy a estar metido acá”, expresó en diálogo con TNT Sports.
Además el rubio mediocampista remarcó que buscó no desviarse del objetivo deportivo: “Sabía que queríamos lograr esto, no me quería desviar, porque quieras o no uno pierde la cabeza, el foco, y no me quería desviar. Ahora sí a pensar en lo que viene a futuro”, agregó.
“Seguramente la camiseta de Estudiantes me queda linda, pero uno va a pensar en lo que viene. Ahora tengo ganas de festejar”, expresó
“Que estén interesados en llevarme te llena de felicidad porque significa que uno hace las cosas bien. Quiero pensarlo tranquilo, tomarme tiempo porque es todo muy rápido. Quiero pensarlo y tomar una decisión que me llene más”, concluyó.
A pesar de que, el Millonario ya sumó como refuerzos a Fausto Vera y Aníbal Moreno, el DT del elenco de Núez, Marcelo Gallarddo quiere contar sí o sí con Ascacíbar para el 2026.