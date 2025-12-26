El menú diario de este bodegón es vacío braceado y sale $11.000

En el tranquilo barrio de Bernal, en Buenos Aires, se esconde un bodegón tradicional que captura la esencia de la cocina argentina casera y abundante. Ubicado en Cramer 723, este resto bar es un punto de encuentro para vecinos y visitantes que buscan una comida rica, contundente y a precios accesibles, en un ambiente familiar y acogedor.
Lo que más distingue a este bodegón es su menú del día, una opción económica que ronda los $10.000 y ofrece platos completos y satisfactorios. Por ejemplo, por un precio de $11.000 se puede disfrutar de un vacío braseado tierno acompañado de puré mixto cremoso, mientras que por $9.200 está el arrollado de pollo relleno con una clásica ensalada rusa. Estas propuestas destacan por su relación precio-calidad, ideales para un almuerzo o cena sin sorpresas en la cuenta.
El bodegón con un buen menú del día
Más allá del menú diario, la carta del bodegón Verdi es variada y fiel a la tradición bodegonera: pizzas artesanales con masa crocante, pastas caseras con salsas abundantes, empanadas jugosas (fritas u horneadas) y una selección de carnes a la parrilla o al horno. También incluyen milanesas generosas, hamburguesas y porciones para picar, perfectas para compartir en grupo.
El bodegón cuenta con un ambiente moderno pero cálido, con decoración sencilla, y hasta un proyector para mirar algún evento deportivo importante. Las reseñas destacan las porciones "enormes" y el servicio atento, aunque algunos mencionan variaciones en días muy concurridos.
En tiempos donde comer fuera puede ser costoso, el bodegón Verdi se posiciona como una joya del conurbano sur, con precios moderados y calidad consistente que invita a repetir. Es uno de esos locales gastronómicos que mantienen viva la tradición argentina de la buena mesa sin lujos innecesarios.
Si pasás por Bernal o vivís cerca, no dudes en visitar Verdi en Cramer 723. Un menú del día aquí es sinónimo de saciedad y sabor auténtico, en un bodegón que se siente como comer en casa, pero mejor.