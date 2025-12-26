El menú diario de este bodegón es vacío braceado y sale $11.000

Lo que más distingue a este bodegón es su menú del día, una opción económica que ronda los $10.000 y ofrece platos completos y satisfactorios. Por ejemplo, por un precio de $11.000 se puede disfrutar de un vacío braseado tierno acompañado de puré mixto cremoso, mientras que por $9.200 está el arrollado de pollo relleno con una clásica ensalada rusa. Estas propuestas destacan por su relación precio-calidad, ideales para un almuerzo o cena sin sorpresas en la cuenta.

bodegon verdi 3 Los sánguches son una locura en este bodegón.

El bodegón con un buen menú del día

Más allá del menú diario, la carta del bodegón Verdi es variada y fiel a la tradición bodegonera: pizzas artesanales con masa crocante, pastas caseras con salsas abundantes, empanadas jugosas (fritas u horneadas) y una selección de carnes a la parrilla o al horno. También incluyen milanesas generosas, hamburguesas y porciones para picar, perfectas para compartir en grupo.