Piña y ananá: ¿son la misma fruta o son distintas?

El ananá es una fruta rica, que a algunos les encanta y a otros no tanto. Muy conocida por ser un ingrediente de lujo en las pizzas tropicales, genera una duda en torno a ella. ¿Es la misma que la piña o hay diferencias entre ellas?
Ambas tienen un sabor dulce, intenso y puede ir tanto en una pizza como en una ensalada de frutas. Es, por lo tanto, bastante versátil e ideal para quienes son amantes de la cocina y gustan de innovar en las recetas. Sin embargo, en América Latina, y especialmente en países del Cono Sur, surge una duda frecuente: ¿piña y ananá son la misma fruta o se trata de dos diferentes?
La respuesta sorprende a muchos: son exactamente la misma fruta, pero con nombres distintos según la región.
El nombre cambia, pero la fruta no
La piña es una fruta tropical perenne originaria de Sudamérica. Lo más probable es que haya surgido entre Paraguay y la región sur de Brasil.
Botánicamente, ambas denominaciones corresponden a Ananas comosus, una planta tropical originaria de Sudamérica. El término ananá proviene del guaraní “naná naná”, que significa “fruta exquisita”. En cambio, la palabra piña fue adoptada en España por su parecido con la forma de una piña de pino.
Estas formas de denominarlas se distribuye a lo largo del mundo de la siguiente manera:
- “Ananá”: usado en Argentina, Uruguay, Paraguay y parte de Brasil.
- “Piña”: predominante en España, México, Centroamérica y gran parte del Caribe.
Aunque se trate de la misma especie, existen variedades con diferencias en tamaño, dulzor y acidez, lo que genera la percepción de que podrían ser frutas distintas. Algunas de las más comunes son:
- Smooth Cayenne: jugosa y muy dulce, ideal para consumo fresco.
- MD-2: la más exportada, con sabor equilibrado y menos acidez.
- Queen: más pequeña y aromática, popular en regiones tropicales.
Beneficios nutricionales de esta fruta
Tanto la piña como el ananá son reconocidas por su aporte de nutrientes esenciales. Son ricas en vitamina C y antioxidantes, contienen bromelina, una enzima que favorece la digestión, apoyan la hidratación gracias a su alto contenido de agua y además, contribuyen a dietas equilibradas porque son bajas en calorías.
Cuando se te antoje esta fruta, a la hora de ir a la verdulería hay que saber elegirla. Para asegurarte de llevar una fruta madura y sabrosa, presta atención a estos detalles:
- Aroma dulce y fresco en la base del ananá.
- Cáscara amarilla brillante (sin manchas marrones profundas).
- Hojas verdes y firmes.
- Ligero “ceder” al presionar suavemente.