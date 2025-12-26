Piña y ananá: ¿son la misma fruta o son distintas?

El nombre cambia, pero la fruta no

La piña es una fruta tropical perenne originaria de Sudamérica. Lo más probable es que haya surgido entre Paraguay y la región sur de Brasil.

piña-anana (1) Piña y ananá son el mismo fruto, con raíces sudamericanas y múltiples beneficios para la salud. Lo único que cambia es el nombre y, en algunos casos, la variedad que encuentres en el mercado.

Botánicamente, ambas denominaciones corresponden a Ananas comosus, una planta tropical originaria de Sudamérica. El término ananá proviene del guaraní “naná naná”, que significa “fruta exquisita”. En cambio, la palabra piña fue adoptada en España por su parecido con la forma de una piña de pino.

Estas formas de denominarlas se distribuye a lo largo del mundo de la siguiente manera:

“ Ananá ”: usado en Argentina, Uruguay, Paraguay y parte de Brasil.

”: usado en Argentina, Uruguay, Paraguay y parte de Brasil. “Piña”: predominante en España, México, Centroamérica y gran parte del Caribe.

Aunque se trate de la misma especie, existen variedades con diferencias en tamaño, dulzor y acidez, lo que genera la percepción de que podrían ser frutas distintas. Algunas de las más comunes son:

Smooth Cayenne: jugosa y muy dulce, ideal para consumo fresco.

MD-2: la más exportada, con sabor equilibrado y menos acidez.

Queen: más pequeña y aromática, popular en regiones tropicales.

Beneficios nutricionales de esta fruta

pizza con piña-anana El ananá es exquisito en la pizza.

Tanto la piña como el ananá son reconocidas por su aporte de nutrientes esenciales. Son ricas en vitamina C y antioxidantes, contienen bromelina, una enzima que favorece la digestión, apoyan la hidratación gracias a su alto contenido de agua y además, contribuyen a dietas equilibradas porque son bajas en calorías.

Cuando se te antoje esta fruta, a la hora de ir a la verdulería hay que saber elegirla. Para asegurarte de llevar una fruta madura y sabrosa, presta atención a estos detalles: