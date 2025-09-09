Cuál es el origen del ananá rosado y por qué es tan difícil de conseguir

Una de las frutas más deliciosas y con más beneficios para la salud es el ananá. Sin embargo, pocas personas conocen la variante en color rosado de este alimento.
El ananá rosado le debe su color al licopeno, un tipo de pigmento orgánico que le da el color a las frutas rojas como el tomate o la sandía. Esta fruta, conocida como Pinkglow, está genéticamente modificada, y es producto de 17 años de investigación.
Helga Rodríguez, bióloga de la empresa productora Fresh del Monte, asegura que esta fruta se obtuvo gracias a diversas técnicas convencionales. “Fue producida con técnicas tradicionales o convencionales de mejoramiento y lo único que se hizo fue una polinización manual entre dos diferentes variedades”, explicó la profesional.
Esta fruta se produce en diversos países como Costa Rica (específicamente en Buenos Aires de Puntaarenas), en Estados Unidos y en los Emiratos Árabes Unidos. Además, se caracteriza por no tener una corona de hojas en la parte superior, y se cosecha con la mano.
El ananá rosado se lanzó por primera vez en octubre del 2020, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) lo aprobara. Desde su lanzamiento oficial, el ananá Pinkglow se ha convertido en la fruta favorita para brunches de lujo, fotografías en redes sociales y regalos de alto impacto.
El color rosado le ofrece a la fruta un sabor mucho más dulce. Es rica en nutrientes esenciales, bromelina y antioxidantes naturales.
"Esta piña biotecnológica no solo presenta un atractivo color rosado, sino que también posee un contenido elevado de licopeno, un antioxidante natural asociado con la reducción del riesgo de enfermedades crónicas y la mejora de la salud cardiovascular. Además, ofrece una alternativa nutritiva sin sacrificar el sabor", explicó Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de ChileBio.