Cuál es el origen del ananá rosado y por qué es tan difícil de conseguir

Ananá rosado El ananá rosado se produce en Costa Rica.

Esta fruta se produce en diversos países como Costa Rica (específicamente en Buenos Aires de Puntaarenas), en Estados Unidos y en los Emiratos Árabes Unidos. Además, se caracteriza por no tener una corona de hojas en la parte superior, y se cosecha con la mano.

El ananá rosado se lanzó por primera vez en octubre del 2020, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) lo aprobara. Desde su lanzamiento oficial, el ananá Pinkglow se ha convertido en la fruta favorita para brunches de lujo, fotografías en redes sociales y regalos de alto impacto.

¿Cuáles son los beneficios del ananá rosado?

El color rosado le ofrece a la fruta un sabor mucho más dulce. Es rica en nutrientes esenciales, bromelina y antioxidantes naturales.

Embed - Así es la exótica piña rosada de Costa Rica

"Esta piña biotecnológica no solo presenta un atractivo color rosado, sino que también posee un contenido elevado de licopeno, un antioxidante natural asociado con la reducción del riesgo de enfermedades crónicas y la mejora de la salud cardiovascular. Además, ofrece una alternativa nutritiva sin sacrificar el sabor", explicó Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de ChileBio.