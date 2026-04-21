Banco Nación supermercados regresa este miércoles con MODO para ahorrar hasta $84.000

Este descuento es uno de los pocos que sigue vigente desde hace tiempo en Banco Nación, ya que otros han dejado de tener validez, por ejemplo el de los descuentos en indumentarias con 12 cuotas sin interés los viernes, sábados y domingos.

Banco Nación informó en su sitio que, en caso de usar más de un medio de pago, se reintegrará hasta llegar al tope. Como se estila habitualmente, la acreditación del reintegro se hará como máximo dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que realizó la compra, pero es posible que se acredite antes (ver más abajo). Además, en las compras realizadas por adicionales, los clientes deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el reintegro.

Además el Banco Nación tiene otras propuestas como sus préstamos hipotecarios.

Banco Nación supermercados: cuánto dinero hay que gastar para el reintegro de $12.000

Los clientes que quieran aprovechar el reintegro de $12.000 este miércoles 22 de abril deben realizar una compra de al menos $40.000. Generalmente, el reintegro se hace efectivo dentro de las 24 horas de efectuada la compra. Inclusive suele verse reflejado, en la cuenta del titular, inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del supermercado.

Banco Nacion jubilados supermercados

Banco Nación supermercados: los jubilados tienen 5% extra de descuento

A la clásica promoción de los miércoles del Banco Nación en supermercados se le suma un extra específico para los jubilados (que cobran sus haberes en el Nación) de lunes a viernes: un 5% más en sus compras (siempre pagando con MODO y tarjetas de crédito VISA).

Banco Nación: supermercados adheridos