FADEP se tomó revancha en la ida ante el Atlético Argentino por el Torneo Regional Amateur

En San José, donde el Boli había ganado tanto la final del Clausura como la final Anual de la Liga Mendocina, el conjunto de Russell se tomó revancha y dio un paso clave hacia la clasificación.

Fadep argentino La tercera fue la vencida para FADEP ante el Atlético Argentino.

Gonzalo Klusener, uno de los refuerzos que llegó para esta instancia, marcó el único gol del encuentro a los 15' del primer tiempo y la serie se definirá el próximo domingo en cancha de FADEP cuando estos dos equipos se enfrenten por cuarto fin de semana consecutivo.