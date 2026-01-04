FADEP se tomó revancha en la ida ante el Atlético Argentino por el Torneo Regional Amateur

FADEP le ganó como visitante al Atlético Argentino por 1 a 0 en el partido de ida de los cuartos de final de la Zona Cuyo del Torneo Regional Amateur.
En San José, donde el Boli había ganado tanto la final del Clausura como la final Anual de la Liga Mendocina, el conjunto de Russell se tomó revancha y dio un paso clave hacia la clasificación.
Gonzalo Klusener, uno de los refuerzos que llegó para esta instancia, marcó el único gol del encuentro a los 15' del primer tiempo y la serie se definirá el próximo domingo en cancha de FADEP cuando estos dos equipos se enfrenten por cuarto fin de semana consecutivo.
Más tarde, en General Alvear, Pacífico recibirá a Huracán de San Rafael en la ida de un clásico sureño que definirá el otro representante de Mendoza en las semifinales de la Zona Cuyo.
El Torneo Regional Amateur está en su etapa de definiciones para determinar los ascensos al próximo Torneo Federal A.