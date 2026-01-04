Rally Dakar: el grave imponderable que Bruno Jacomy superó para hacer una gran etapa

El noveno puesto que logró la dupla en la categoría Challenger fue para destacar teniendo en cuenta que fue una etapa dura que complicó de sobremanera a la pareja trasandina. Saliendo del kilómetro 20, el auto perdió toda la protección de abajo, la que cubre una parte esencial del vehículo.

Bruno-Jacomy.jpg

"Fue una etapa muy dura, con mucha piedra, demasiada. Sin la protección, una sola piedra que hubiese impactado nos dejaba sin Rally Dakar", dijo Del Río al cerrar la etapa que tuvo un total de 300 kilómetros de trazado. Con cabeza fría, el equipo bajó un poco la intensidad para proteger al auto de cualquier tipo de daño y terminó a 11:46 de la máxima.