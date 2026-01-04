Rally Dakar: el grave imponderable que Bruno Jacomy superó para hacer una gran etapa

En la divisional Challenger, la de los prototipos de los vehículos areneros, los argentinos lograron dos puestos del podio: venció el pampeano David Zille (Taurus) junto a Sebastián Cesana, mientras que Nicolás Cavigliasso (Taurus) y Valentina Pertegarini fueron terceros.
Cómo sigue el Rally Dakar 2026
Cerrada la etapa 1, el Rally Dakar tendrá este lunes un nuevo y duro día de competencia.
El trazado será de 400 kilómetros (con 104 km de enlace), uniendo las ciudades de Yanbu con Alula y al igual que este domingo, se espera un terreno complicado con mucha piedra.