Rally Dakar: el grave imponderable que Bruno Jacomy superó para hacer una gran etapa

El mendocino Bruno Jacomy y su piloto Del Río tuvieron un problema al que dejaron atrás para meterse noveno en la etapa 1 del Rally Dakar

Bruno Jacomy y Del Río cerraron una gran etapa.

Luego del Prólogo, la hora de la verdad largó en el Rally Dakar 2026. Bruno Jacomy, el único mendocino presente en la competencia tras la sensible baja de Juan Cruz Yacopini, tuvo una muy buena labor como navegante del chileno Lucas Del Río en el bautismo.

El noveno puesto que logró la dupla en la categoría Challenger fue para destacar teniendo en cuenta que fue una etapa dura que complicó de sobremanera a la pareja trasandina. Saliendo del kilómetro 20, el auto perdió toda la protección de abajo, la que cubre una parte esencial del vehículo.

"Fue una etapa muy dura, con mucha piedra, demasiada. Sin la protección, una sola piedra que hubiese impactado nos dejaba sin Rally Dakar", dijo Del Río al cerrar la etapa que tuvo un total de 300 kilómetros de trazado. Con cabeza fría, el equipo bajó un poco la intensidad para proteger al auto de cualquier tipo de daño y terminó a 11:46 de la máxima.

En la divisional Challenger, la de los prototipos de los vehículos areneros, los argentinos lograron dos puestos del podio: venció el pampeano David Zille (Taurus) junto a Sebastián Cesana, mientras que Nicolás Cavigliasso (Taurus) y Valentina Pertegarini fueron terceros.

Cómo sigue el Rally Dakar 2026

Cerrada la etapa 1, el Rally Dakar tendrá este lunes un nuevo y duro día de competencia.

El trazado será de 400 kilómetros (con 104 km de enlace), uniendo las ciudades de Yanbu con Alula y al igual que este domingo, se espera un terreno complicado con mucha piedra.

