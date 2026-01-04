Dakar 2026 1ª etapa: David Zille ganó y Nicolás Cavigliasso hizo podio en autos Challenger

Motos Rally GP: Edgar Canet imparable y Luciano Benavides en la pelea

El joven piloto español Edgar Canet, ganador el sábado del prólogo y marcando el hito de ser el más joven el ganar en la máxima categoría de motos de este rally, volvió a brillar en Yanbu, Arabia Saudita, ganando con KTM, el especial de 305 kilómetros (más 213 de Enlace), con un tiempo de 03 horas 16 minutos y 11 segundos (03h 16' 11''). Lo escoltó su compañero de equipo, el austríaco Daniel Sanders (+ 01' 02'').

automovilismo-rally dakar-moto gp-luciano benavides-etapa 1 (2) El salteño Luciano Benavides llegó en quinto lugar en la máxima categoría de motos del Rally Dakar 2026 que se disputa en Arabia Saudita. Foto: Prensa Rally Dakar 2026

Autos -Ultimate- ganó de Mévius y Al- Attiyah mostró los dientes

En los Autos, categoría Ultimate (la máxima), se impuso el belga Guillaume De Mévius (Mini), con un tiempo de 3 horas 07 minutos 49 segundos (03h 07' 49''). Su escolta fue el eterno Nasser Al- Attiyah (Dacia Sandriders), que arribó a 40 segundos. Completó el podio el checo Martin Prokop (Ford Raptor), a +01' 27''.

En Moto Rally GP Edgar Canet está imparable y Luciano Benavides da pelea

Tercero fue el estadounidense Ricky Brabec (Honda), a 1 minuto 32 segundos de Canet. En el 4° lugar arribó el español Tosha Schareina (+01' 49''); y 5° llegó el salteño Luciano Benavides, coequiper de Canet, a 3 minutos 47 segundos (+03'' 47'').

Motos Rally 2: Ganó Docherty. Los argentinos, 37° y 48°

En Motos Rally 2, el sudafricano Michel Docherty se impuso por undécima vez con su KTM en una etapa de la categoría. El piloto del Bas World KTM Team registró un parcial de 03 horas 25 minutos y 09 segundos (3h 25' 09'').

En un apretado sprint final superó al portugués Martim Ventura (Honda), que pese a dominar la mayor parte de la especial, se retrasó al final, quedando a 1 minuto 28 segundos de Docherty. Completó el podio el polaco Konrad Dabrowski (KTM), a 3 minutos 49 segundos.

Muy lejos quedaron los corredores argentinos. El neuquino Santiago Rostán (KTM) llegó en el puesto 39°, a 1 hora 01 minuto 03 segundos (+ 01h 01' 03'') del ganador de etapa. En el 49° lugar concluyó el riocuartense Leonardo Cola (+ 01h 20:' 08''), con KTM.

