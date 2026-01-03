Rally Dakar 2026: cómo les fue a los argentinos en Prólogo

automovilismo-dakar-autos-ekström-prologo (1) El sueco Mattias Ekström se impuso con Ford en el prólogo de la máxima categoría de autos -Ultimate-.

Mattias Ekström ganó en Autos -Ultimate

En la máxima categorías de Autos -Ultimate-, sin el mendocino Juan Cruz Yacopini, internado por su accidente en el embalse El Carrizal, el ganador provisional fue el sueco Mattias Ekström, a la espera de que pasen todos los competidores. El sueco completó los 22 kilómetros del especial en 10 minutos, 48 segundos y 7 décimas (10' 48'' 07/10). su escolta ha sido su compañero en el Ford Racing Mitch Guthrie a 8 segundos (+8), con el mismo tiempo que Guillaume De Mévius (3º) y Nasser Al Attiyah (4º).

En Motos Rally 2 ganó el sudafricano Michael Docherty

En la segunda categoría de Motos, la Rally 2, se impuso el sudafricano Docherty (KTM), con un tiempo de 11 minutos 50 segundos (11' 50''). Fue escoltado por el austríaco Tobias Ebster (Hero), a +26'' 04/10; y tercero el polaco Konrad Dabrowski (KTM), a +26'' 05/10.

Entre los argentinos, el riocuartense Leonardo Cola (KTM) llegó en el puesto 52 (+03' 16''). El neuquino Santiago Rostán (KTM) quedó 57° a +03' 33'' de Docherty.

Cómo será el Rally Dakar 2026 de Arabia Saudita

La carrera contará con 13 etapas, que recorrerán siete ciudades del país anfitrión. Yanbu y Al-Ula aparecen como puntos centrales del trazado, en un itinerario que combina dunas, pistas rápidas, zonas de rocas volcánicas y complejos desafíos de navegación. Tras el prólogo inaugural, la primera etapa también se disputará en Yanbu, comenzando a marcar diferencias desde los primeros kilómetros.

El calendario incluye dos etapas maratón —sin asistencia mecánica externa—, una jornada de descanso en Riad y una exigente “etapa reina” cercana a los 900 kilómetros totales. El regreso a la salida en masa y el paso por regiones como Wadi ad-Dawasir y Bisha prometen ser determinantes en la lucha por la general, antes del cierre definitivo nuevamente en Yanbu, sobre la costa del Mar Rojo.

