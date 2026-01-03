Rally Dakar 2026: cómo les fue a los argentinos en Prólogo

Se completó este sábado el Prólogo del Rally Dakar 2026, con partida y llegada en la ciudad costera de Yanbu, Arabia Saudita. En el Especial cronometrado de 22 km, el español Edgar Canet, de 20 años se consagró como el más joven en ganar en su debut en Motos GP, con un tiempo de 31 minutos 11 segundos.
Con amplio dominio de las KTM, el coequiper de Canet, el argentino Luciano Benavídes (KTM) llegó en cuarto lugar, a 11 segundos (+11'') del español. En segundo lugar arribó otro piloto del team de las motos anaranjadas, Daniel Sanders (+3'') y tercero fue Ricky Brabec, con Honda (+5'').
Luego de sufrir un duro accidente y tener que abandonar el Rally de Marruecos, en octubre pasado, el salteño Luciano Benavides se mostró recuperado y realizó una buena faena en la prueba inicial de este rally. "He tenido un tenido un buen inicio del Dakar, aunque los prólogos siempre me cuestan un poco, especialmente este año tras lo de Marruecos, donde he tenido la lesión. Ahora era un poco probar a ver cómo se sentía el cuerpo en carrera; otra vez los nervios. Me ha ido muy bien, me he concentrado simplemente en mí, en lo que podía hacer y he estado contento. He manejado a gusto, no me he vuelto loco, no me he desesperado. Soy optimista para lo que viene", dijo el argentino tras el Prólogo.
Mattias Ekström ganó en Autos -Ultimate
En la máxima categorías de Autos -Ultimate-, sin el mendocino Juan Cruz Yacopini, internado por su accidente en el embalse El Carrizal, el ganador provisional fue el sueco Mattias Ekström, a la espera de que pasen todos los competidores. El sueco completó los 22 kilómetros del especial en 10 minutos, 48 segundos y 7 décimas (10' 48'' 07/10). su escolta ha sido su compañero en el Ford Racing Mitch Guthrie a 8 segundos (+8), con el mismo tiempo que Guillaume De Mévius (3º) y Nasser Al Attiyah (4º).
En Motos Rally 2 ganó el sudafricano Michael Docherty
En la segunda categoría de Motos, la Rally 2, se impuso el sudafricano Docherty (KTM), con un tiempo de 11 minutos 50 segundos (11' 50''). Fue escoltado por el austríaco Tobias Ebster (Hero), a +26'' 04/10; y tercero el polaco Konrad Dabrowski (KTM), a +26'' 05/10.
Entre los argentinos, el riocuartense Leonardo Cola (KTM) llegó en el puesto 52 (+03' 16''). El neuquino Santiago Rostán (KTM) quedó 57° a +03' 33'' de Docherty.
Cómo será el Rally Dakar 2026 de Arabia Saudita
La carrera contará con 13 etapas, que recorrerán siete ciudades del país anfitrión. Yanbu y Al-Ula aparecen como puntos centrales del trazado, en un itinerario que combina dunas, pistas rápidas, zonas de rocas volcánicas y complejos desafíos de navegación. Tras el prólogo inaugural, la primera etapa también se disputará en Yanbu, comenzando a marcar diferencias desde los primeros kilómetros.
El calendario incluye dos etapas maratón —sin asistencia mecánica externa—, una jornada de descanso en Riad y una exigente “etapa reina” cercana a los 900 kilómetros totales. El regreso a la salida en masa y el paso por regiones como Wadi ad-Dawasir y Bisha prometen ser determinantes en la lucha por la general, antes del cierre definitivo nuevamente en Yanbu, sobre la costa del Mar Rojo.