Arranca un nuevo Rally Dakar: sin Juan Cruz Yacopini, habrá un solo mendocino en acción

Arabia Saudita será sede, una vez más, del Rally Dakar. Para Mendoza será una difícil edición por la situación de Juan Cruz Yacopini

Por UNO
El Rally Dakar tendrá 5 mil kilómetros de trazado.

El Rally Dakar marcará el comienzo de la agenda oficial del deporte motor. Desde este sábado 3 de enero y hasta el 17, la competencia vivirá una nueva edición en Arabia Saudita. Será un renovado diseño del trazado y con una única presencia de Mendoza tras la delicada situación de Juan Cruz Yacopini.

Sin dudas, para Mendoza no será una edición más del Rally Dakar. El accidente que sufrió Juan Cruz Yacopini no solo significa una baja en los locales, sino que genera la preocupación de todos, teniendo en cuenta que lo más importante es su salud. Por ahora, el piloto de 26 años continúa internado en estado reservado en la Clínica de Cuyo.

Bruno-Jacomy.jpg
Bruno Jacomy, único mendocino en el Rally Dakar.

Sin Juan Cruz Yacopini, el único piloto de Mendoza será Bruno Jacomy. El mendocino será el único corredor argentino que competirá en la categoría autos pero será como navegante del chileno Lucas Del Río. Kevin Benavides se baja de la moto para probar en Challenger, donde también estará Nicolás Cavigliasso.

En total, el Rally Dakar contará con 13 etapas más el tradicional Prólogo que marcará el orden de largada, cumpliendo con 5 mil kilómetros de trazado. Por Argentina serán 20 pilotos y navegantes distribuidos en las categorías Motos, Autos, Challenger, Side by Side, Dakar Classic y Mission 1000.

Los argentinos en el Rally Dakar

Motos

Luciano Benavides (Rally GP)

Leonardo Cola (Rally2)

Santiago Rostán (Rally2)

Autos

Bruno Jacomy (navegante de Lucas Del Río)

Challenger

Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini

Augusto Sanz (navegante de Puck Klaassen)

David Zille / Sebastián Cesana

Fernando Acosta (navegante de Oscar Ral)

Kevin Benavides / Leandro Sisterna

Pablo Copetti

Side by side

Manuel Andújar / Andrés Frini

Jeremías González Ferioli / Gonzalo Rinaldi

Dakar Classic

Gastón Matarucco (navegante de Javier Vélez)

Mission 1000

Benjamín Pascual

