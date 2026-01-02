Arranca un nuevo Rally Dakar: sin Juan Cruz Yacopini, habrá un solo mendocino en acción

En total, el Rally Dakar contará con 13 etapas más el tradicional Prólogo que marcará el orden de largada, cumpliendo con 5 mil kilómetros de trazado. Por Argentina serán 20 pilotos y navegantes distribuidos en las categorías Motos, Autos, Challenger, Side by Side, Dakar Classic y Mission 1000.
Los argentinos en el Rally Dakar
Motos
Luciano Benavides (Rally GP)
Leonardo Cola (Rally2)
Santiago Rostán (Rally2)
Autos
Bruno Jacomy (navegante de Lucas Del Río)
Challenger
Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini
Augusto Sanz (navegante de Puck Klaassen)
David Zille / Sebastián Cesana
Fernando Acosta (navegante de Oscar Ral)
Kevin Benavides / Leandro Sisterna
Pablo Copetti
Side by side
Manuel Andújar / Andrés Frini
Jeremías González Ferioli / Gonzalo Rinaldi
Dakar Classic
Gastón Matarucco (navegante de Javier Vélez)
Mission 1000
Benjamín Pascual