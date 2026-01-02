Arranca un nuevo Rally Dakar: sin Juan Cruz Yacopini, habrá un solo mendocino en acción

Sin dudas, para Mendoza no será una edición más del Rally Dakar. El accidente que sufrió Juan Cruz Yacopini no solo significa una baja en los locales, sino que genera la preocupación de todos, teniendo en cuenta que lo más importante es su salud. Por ahora, el piloto de 26 años continúa internado en estado reservado en la Clínica de Cuyo.

Bruno-Jacomy.jpg Bruno Jacomy, único mendocino en el Rally Dakar.

Sin Juan Cruz Yacopini, el único piloto de Mendoza será Bruno Jacomy. El mendocino será el único corredor argentino que competirá en la categoría autos pero será como navegante del chileno Lucas Del Río. Kevin Benavides se baja de la moto para probar en Challenger, donde también estará Nicolás Cavigliasso.