Juan Cruz Yacopini fue operado en la Clínica de Cuyo a 11 días del grave accidente en El Carrizal

Aunque no hubo información oficial al respecto, los médicos pudieron operarlo después de que el estado de salud del piloto alcanzara los parámetros de estabilidad necesarios.

clinica de cuyo.jpg

La cirugía fue realizada por el equipo de especialistas (neurocirujanos y traumatólogos especialistas en columna) de la Clínica, quienes monitorearon de manera permanente a Juan Cruz Yacopini desde el viernes 19 de diciembre cuando ingresó con severas lesiones en la zona cervical.