Charles Leclerc hizo un anuncio en redes sociales que sorprendió y decepcionó a sus seguidores

Una publicación de Charles Leclerc en la que hizo un balance del 2025 generó sorpresa y decepción entre sus seguidores.

Por UNO
Una publicación de Charles Leclerc en la que hizo un balance del 2025 generó sorpresa y decepción entre sus seguidores por cuanto reveló la suspensión de su viaje a la Antártida.

"Un muy buen año fuera de la pista. Un año muy difícil en la pista", dijo el piloto de Ferrari acompañando imágenes familiares y de lo que fue su temporada 2025 en la Fórmula 1 en la que terminó en el 5to. lugar en el campeonato.

leclerc
"Muchísimas gracias a todos los que me siguen y me apoyan en los buenos y malos momentos. Cuenten conmigo para darlo todo en 2026 y así conseguir más victorias y éxitos en la pista", indicó el monegasco de 28 años.

"Disfruta de las vacaciones y nos vemos el año que viene", expresó Leclerc antes de agregar la novedad que generó sorpresa y cierta decepción entre sus millones de seguidores alrededor del mundo: "No esperes fotos de la Antártida: un problema técnico en el barco hizo que todo se cancelara hace 3 días".

Leclerc y su viaje a la Antártida

Hace algunas semanas Charles Leclerc había anunciado que en los últimos días del año viajaría a la Antártida: "Para aprender más sobre ese lugar tan especial del mundo".

Leclerc es compañero en Ferrari de Lewis Hamilton quien visitó la Antártida para fines del 2022 y comienzos del 2023.

