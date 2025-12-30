Charles Leclerc hizo un anuncio en redes sociales que sorprendió y decepcionó a sus seguidores

"Un muy buen año fuera de la pista. Un año muy difícil en la pista", dijo el piloto de Ferrari acompañando imágenes familiares y de lo que fue su temporada 2025 en la Fórmula 1 en la que terminó en el 5to. lugar en el campeonato.

leclerc Charles Leclerc y su novia Alexandra Saint Mleux.

"Muchísimas gracias a todos los que me siguen y me apoyan en los buenos y malos momentos. Cuenten conmigo para darlo todo en 2026 y así conseguir más victorias y éxitos en la pista", indicó el monegasco de 28 años.