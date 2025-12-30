Ander Herrera tomó una decisión clave sobre su futuro en Boca

Fue así que desde La Boca la incógnita se había incrementado y fue el mismo jugador el encargado de disiparlas: el mediocampista de 36 años comunicó que desea cumplir un nuevo ciclo con la Azul y Oro.

Ander Herrera (2).jpg El vínculo entre Boca y Ander Herrera continuará por un año más.

El calendario de Boca para 2026 será extenuante: deberá afrontar el Torneo Apertura, el Clausura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores, con la posibilidad de disputar más finales si logra conquistar alguno de esos certámenes. Por eso, el nivel de exigencia para los jugadores será aún mayor y el objetivo es que el futbolista español esté a la altura de las circunstancias.

El contrato de Ander Herrera tendrá ciertas contemplaciones

Se llegó a especular con un esquema de productividad, teniendo en cuenta la escasa participación de Herrera durante el 2025, pero finalmente el acuerdo irá por otro lado. Es que la dirigencia del Xeneize le tiene preparado un contrato especial que propone un sueldo fijo y con una rebaja económica comparado con el anterior.

Ander Herrera.jpg El primer ciclo de Ander Herrera en Boca se caracterizó por las lesiones.

En total Herrera logró disputar 17 de los 44 partidos que disputó Boca y apenas logró sumar 640 minutos lo que se traduce en 7.1 partidos completos, una cifra preocupante y, al mismo tiempo, irrisoria.

Por otro lado, el español tiene un objetivo en mente: la Copa Libertadores, donde buscará sumar la mayor cantidad de minutos posibles para transformarse en una fija de Claudio Úbeda y dejar atrás un año donde generó más expectativas que certezas con su rendimiento.

El 2 de enero se sumará a los entrenamientos donde tendrá un régimen de entrenamiento diferenciado en el inicio de la pretemporada para prevenir las dolencias crónicas y en fortalecer su base atlética.