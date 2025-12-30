El delantero goleador que juega en Europa y es pretendido por Boca, Racing y Rosario Central

Ávila hizo inferiores en Boca con Leandro Paredes y la dirigencia xeneize lo tiene como uno de los posibles refuerzos para el 2026, mientras Racing y Central también lo tienen en carpeta.

Chimy Ávila, el delantero que quiere Boca

Nacido en Rosario, el Chimy Ávila surgió en Tiro Federal, pasó por San Lorenzo y en su mejor momento emigró a España para jugar en el Huesca, luego pasó al Osasuna y ahora está en el Betis, club que lo compró a comienzos del 2024 en 6 millones de euros.

Con una marca de 57 goles en casi 300 partidos (292) y un par de lesiones de rodilla que le quitaron continuidad en su mejor momento.