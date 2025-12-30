El delantero goleador que juega en Europa y es pretendido por Boca, Racing y Rosario Central

Boca, Racing y Rosario Central son tres de los clubes interesados en un delantero goleador argentino de larga trayectoria en el fútbol español y que a los 31 años ve con buenos ojos la posibilidad de volver al país.
Ezequiel Ávila, más conocido como el Chimy, no está pasando su mejor momento y el Betis, dueño de su pase, estaría dispuesto a transferirlo en 1,5 millones de euros.
La cotización no sería el principal obstáculo para la transferencia, pero el contrato de Ávila es alto para el fútbol argentino (1 millón de euros al año) y por eso tendrán que negociar con el futbolista que no está en su mejor momento.
Ávila hizo inferiores en Boca con Leandro Paredes y la dirigencia xeneize lo tiene como uno de los posibles refuerzos para el 2026, mientras Racing y Central también lo tienen en carpeta.
Nacido en Rosario, el Chimy Ávila surgió en Tiro Federal, pasó por San Lorenzo y en su mejor momento emigró a España para jugar en el Huesca, luego pasó al Osasuna y ahora está en el Betis, club que lo compró a comienzos del 2024 en 6 millones de euros.
Con una marca de 57 goles en casi 300 partidos (292) y un par de lesiones de rodilla que le quitaron continuidad en su mejor momento.