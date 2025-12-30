Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Mercado de pases

El delantero goleador que juega en Europa y es pretendido por Boca, Racing y Rosario Central

Por UNO
Ávila lleva más 8 años en Europa.

Boca, Racing y Rosario Central son tres de los clubes interesados en un delantero goleador argentino de larga trayectoria en el fútbol español y que a los 31 años ve con buenos ojos la posibilidad de volver al país.

Ezequiel Ávila, más conocido como el Chimy, no está pasando su mejor momento y el Betis, dueño de su pase, estaría dispuesto a transferirlo en 1,5 millones de euros.

ávila 2

La cotización no sería el principal obstáculo para la transferencia, pero el contrato de Ávila es alto para el fútbol argentino (1 millón de euros al año) y por eso tendrán que negociar con el futbolista que no está en su mejor momento.

Ávila hizo inferiores en Boca con Leandro Paredes y la dirigencia xeneize lo tiene como uno de los posibles refuerzos para el 2026, mientras Racing y Central también lo tienen en carpeta.

Chimy Ávila, el delantero que quiere Boca

Nacido en Rosario, el Chimy Ávila surgió en Tiro Federal, pasó por San Lorenzo y en su mejor momento emigró a España para jugar en el Huesca, luego pasó al Osasuna y ahora está en el Betis, club que lo compró a comienzos del 2024 en 6 millones de euros.

Con una marca de 57 goles en casi 300 partidos (292) y un par de lesiones de rodilla que le quitaron continuidad en su mejor momento.

