Netflix: el impactante thriller de terror de 2 horas que nadie esperaba y desata una masacre en alta mar

drácula mar de sangre

Drácula: Mar de sangre es una película de 2023 que tiene una duración de casi 2 horas y ha recibido críticas positivas por parte de la prensa especializada. Para Roger Ebert, es “una versión ingeniosa, bien hecha y, en ocasiones, francamente espeluznante“.

Mientras tanto, según Leonardo D’Espósito de Revista Noticias, “lo ominoso, el ambiente decimonónico, la luz y el uso del espacio hacen que el film sea efectivo sin caer nunca en el gore desatado”.

Netflix: de qué trata Drácula: Mar de sangre

drácula mar de sangre (1)

La sinopsis oficial de la película Drácula: Mar de sangre versa: “Para el capitán Eliot y su tripulación, el viaje a Londres parecía de lo más normal, pero no imaginaban que un ser sobrenatural amenazaría con matarlos a todos”.

Basado en un solo capítulo, el Captain's Log, de la clásica novela Drácula de 1897 de Bram Stoker. La historia se desarrolla a bordo de la goleta rusa Demeter, que fue fletada para transportar carga privada (veinticuatro cajas de madera sin marcar) desde Carpatia a Londres.

La película detalla los extraños eventos que acontecieron a la tripulación condenada mientras intentan sobrevivir al viaje por el océano, acechados cada noche por una aterradora presencia a bordo del barco. Cuando finalmente llegó cerca del puerto de Whitby, estaba totalmente en ruinas. No había rastro de la tripulación.

Netflix: tráiler de Drácula: Mar de sangre

Embed - Drácula: Mar de sangre | Tráiler oficial

Reparto de Drácula: Mar de sangre, película de Netflix

Corey Hawkins (Clemens)

Aisling Franciosi (Anna)

David Dastmalchian (Wojchek)

Javier Botet (Dracula / Nosferatu)

Liam Cunningham (Captain Eliot)

Chris Walley (Abrams)

Jon Jon Briones (Joseph)

Stefan Kapii (Olgaren)

Martin Furulund (Larsen)

