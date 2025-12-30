El 30 de diciembre de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix anunció, casi silenciosamente, la llegada de un thriller de terror que promete atrapar al mundo entero. Está basada en un capítulo de la clásica novela Drácula de 1897 de Bram Stoker.
Netflix: el impactante thriller de terror de 2 horas que nadie esperaba y desata una masacre en alta mar
Es un thriller de terror que acaba de llegar a Netflix y ya arrasa entre las series y películas más aclamadas por los suscriptores
Estamos hablando de Drácula: Mar de sangre, una película dirigida por André Øvredal, coproducción de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, que cuenta la aterradora historia del barco mercante Demeter, encargado de transportar una carga privada de 50 cajas de madera sin marcar, de Carpatia a Londres.
El verdadero terror de la película de Netflix comienza cuando sucesos extraños ocurren a la tripulación, mientras intentan sobrevivir a la travesía oceánica, acechados cada noche por una presencia despiadada a bordo del barco.
Drácula: Mar de sangre es una película de 2023 que tiene una duración de casi 2 horas y ha recibido críticas positivas por parte de la prensa especializada. Para Roger Ebert, es “una versión ingeniosa, bien hecha y, en ocasiones, francamente espeluznante“.
Mientras tanto, según Leonardo D’Espósito de Revista Noticias, “lo ominoso, el ambiente decimonónico, la luz y el uso del espacio hacen que el film sea efectivo sin caer nunca en el gore desatado”.
Netflix: de qué trata Drácula: Mar de sangre
La sinopsis oficial de la película Drácula: Mar de sangre versa: “Para el capitán Eliot y su tripulación, el viaje a Londres parecía de lo más normal, pero no imaginaban que un ser sobrenatural amenazaría con matarlos a todos”.
Basado en un solo capítulo, el Captain's Log, de la clásica novela Drácula de 1897 de Bram Stoker. La historia se desarrolla a bordo de la goleta rusa Demeter, que fue fletada para transportar carga privada (veinticuatro cajas de madera sin marcar) desde Carpatia a Londres.
La película detalla los extraños eventos que acontecieron a la tripulación condenada mientras intentan sobrevivir al viaje por el océano, acechados cada noche por una aterradora presencia a bordo del barco. Cuando finalmente llegó cerca del puerto de Whitby, estaba totalmente en ruinas. No había rastro de la tripulación.
Netflix: tráiler de Drácula: Mar de sangre
Reparto de Drácula: Mar de sangre, película de Netflix
- Corey Hawkins (Clemens)
- Aisling Franciosi (Anna)
- David Dastmalchian (Wojchek)
- Javier Botet (Dracula / Nosferatu)
- Liam Cunningham (Captain Eliot)
- Chris Walley (Abrams)
- Jon Jon Briones (Joseph)
- Stefan Kapii (Olgaren)
- Martin Furulund (Larsen)
Dónde ver la película Drácula: Mar de sangre, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Drácula: mar de sangre se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Drácula: mar de sangre se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la película Drácula: mar de sangre se puede ver en Prime Video.