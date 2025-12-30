Flamengo sigue negociando por Taty Castellanos, pero hay otros clubes interesados en el mendocino

Que hayan surgido otros nombres no es casualidad, como tampoco que haya otros clubes interesados en Taty Castellanos y son de la Premier League: West Ham, Brentford y Leeds United.

Taty Castellanos define su futuro

Aunque está cómodo en Lazio, Valentín Castellanos aceptó la posibilidad de ir al Flamengo a menos de 6 meses del Mundial 2026 donde aspira a estar como parte de la Selección argentina.

Que no haya sido titular el último fin de semana parecía indicar que el pase estaba avanzado, pero las negociaciones no han avanzado en las últimas horas y desde el City Group, dueño de su pase, no verían con malos ojos la posibilidad de que juegue en la Premier League.