Flamengo sigue negociando por Taty Castellanos, pero hay otros clubes interesados en el mendocino

En medio de las negociaciones entre Lazio y Flamengo por el pase de Valentín Castellanos, otros tres clubes de una liga top de Europa aparecieron en escena.
La dirigencia del club carioca estuvo en los últimos días abocada a la renovación del contrato de Filipe Luis como entrenador y tras haber llegado a un acuerdo avanzará por el delantero mendocino.
Según medios italianos la operación podría hacerse en unos 30 millones de euros y el futbolista ya tendría acordado su contrato, sin embargo el Mengao maneja otras opciones en caso de que las negociaciones no avancen y son el uruguayo Darwin Núñez, el brasileño Kaio Jorge.
Que hayan surgido otros nombres no es casualidad, como tampoco que haya otros clubes interesados en Taty Castellanos y son de la Premier League: West Ham, Brentford y Leeds United.
Aunque está cómodo en Lazio, Valentín Castellanos aceptó la posibilidad de ir al Flamengo a menos de 6 meses del Mundial 2026 donde aspira a estar como parte de la Selección argentina.
Que no haya sido titular el último fin de semana parecía indicar que el pase estaba avanzado, pero las negociaciones no han avanzado en las últimas horas y desde el City Group, dueño de su pase, no verían con malos ojos la posibilidad de que juegue en la Premier League.