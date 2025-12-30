La bandera de la provincia argentina que es casi idéntica a la nacional bajo el lema "Patria, libertad, constitución"

provincia de corrientes La bandera de Corrientes era parecida a la del país, pero se suprimió el sol para agregarle el escudo, lo que después fue dejado sin efecto agregándole un pico azul celeste en la franja blanca con la base sobre el asta.

Historia, origen y significado de la bandera de Corrientes

La primera bandera fue creada el 6 de enero de 1815 por el Gobernador José Silva, era parecida a la Nacional, pero con dos listas rojas sobre las franjas celestes. La segunda Bandera fue jurada y bendecida en la Iglesia de la Merced el 24 de diciembre de 1821, esta insignia era exactamente igual al Pabellón Nacional.

La bandera provincial está compuesta por tres franjas horizontales: la superior y la inferior de color celeste, la central de color blanco. Sobre la franja blanca, cerca del asta, se distingue un pico o triángulo celeste, mientras que en el centro figura el escudo de la provincia acompañado del lema “PATRIA – LIBERTAD – CONSTITUCIÓN” escrito en letras negras.

Los colores celeste y blanco tienen una profunda conexión con la historia argentina. Al igual que la bandera nacional, estos tonos se inspiraron en la bandera creada por Manuel Belgrano, símbolo de la lucha por la independencia en el Río de la Plata.

bandera de corrientes (1) La proporción de la bandera es de 2:3.

El triángulo celeste, ubicado sobre la franja blanca con la base en el asta, es un elemento distintivo que diferencia la bandera correntina del pabellón nacional. Representa la identidad propia de la provincia dentro del marco de la República Argentina.

En el centro de la bandera se ubica el escudo de Corrientes, que añade otros matices simbólicos. Además, la inscripción “Patria – Libertad – Constitución” se incorpora a la bandera como un reflejo de los ideales políticos de la provincia a lo largo de su historia y resume la aspiración por una comunidad soberana, libre y regida por marcos legales legítimos y consensuados.