El edificio que desafía la gravedad con la extensión suspendida más larga del planeta Tierra

A 100 metros sobre el suelo, como un puente invisible entre dos gigantes de acero y vidrio, está “The Link”, un corredor horizontal de 230 metros de largo que conecta las dos torres del complejo y que se ha convertido en sinónimo de audacia arquitectónica. Más impresionante aún es su voladizo de aproximadamente 67,3 metros, una extensión que rompe con la tradición de los edificios apoyados en pilares y se lanza hacia el vacío con una elegancia casi desafiante.

Edificio (1)

Como es este puente entre el edificio

Esta construcción no es solo un pasaje elevado. Es, en esencia, una banda suspendida entre mundos. De un lado, la vida dinámica de la ciudad, del otro, las panorámicas infinitas del horizonte de Dubái. Caminando sobre él, o simplemente observándolo desde abajo, uno puede sentir cómo la estructura vuela sin apoyo aparente, como si fuera un gesto poético de metáfora arquitectónica.

Este voladizo monumental de este edificio no nació por casualidad. Fue concebido por la firma japonesa Nikken Sekkei con una profunda comprensión de cómo el acero y la geometría pueden desafiar la gravedad mientras crean espacios habitables y lujosos. Dentro de The Link hay restaurantes, bares, espacios panorámicos y hasta la piscina infinita más larga suspendida en altura en los Emiratos Árabes Unidos, invitando a quienes lo visitan a sentir la ciudad desde una perspectiva nueva, casi aérea.