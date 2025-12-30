La esposa de Michael Schumacher transmitió un mensaje que estremeció a los fanáticos de la Fórmula 1

Todos extrañan a Michael, pero Michael está aquí; diferente, pero aquí. Todos extrañan a Michael, pero Michael está aquí; diferente, pero aquí.

"Sigue demostrándome lo fuerte que es cada día", concluyó firmando el mensaje con su nombre. El mensaje estuvo acompañado por una imagen de ambos y con la fecha en la que se produjo el accidente.

"I miss Michael every day. But it's not just me who misses him. It's the children, the family, his father, everyone around him. Everybody misses Michael, but Michael is here - different, but here. He still shows me how strong he is every day." Corinna ♥ pic.twitter.com/PhK5sKGgwh — Michael Schumacher (@_MSchumacher) December 29, 2025

La recuperación de Michael Schumacher

Luego de haber sido diagnosticado se le realizaron dos operaciones y estuvo en coma inducido varios meses. En septiembre de 2014, la familia del ex piloto informó que sería trasladado a la mansión familiar ubicada en Gland, Suiza. De esta manera su recuperación continuó con la internación domiciliaria donde recibe asistencia médica y los cuidados necesarios durante las 24 horas.

Michael-Schumacher.jpg Michael Schumacher ganó siete títulos mundiales.

En el último se han hecho públicas diferentes noticias que lo tienen como protagonista ya que en abril fue parte de una iniciativa solidaria que reunió a todos los campeones mundiales del automovilismo que están vivos. En esta oportunidad, se subastó un casco histórico de Jackie Stewart que fue firmado por ellos y los fondos recaudados tiene como destino a la organización Race Against Dementia.

Días después Bunte informó una noticia que alegró a todos ya que relató que el ex piloto alemán habría realizado un viaje privado en helicóptero desde su villa familiar en Mallorca hasta su mansión en Suiza con el objetivo de reunirse con su hija, Gina, días previos del nacimiento de su primera nieta. El viaje se habría producido días anteriores al 29 de marzo, pero fue luego del nacimiento cuando se dio a conocer el suceso.