Inicio Ovación Automovilismo Michael Schumacher
"Está aquí"

La esposa de Michael Schumacher transmitió un mensaje que estremeció a los fanáticos de la Fórmula 1

La esposa de Michael Schumacher rompió el silencio a 12 años del accidente que cambió la historia de la Fórmula 1

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La esposa de Michael Schumacher le escribió unas conmovedoras palabras.

La esposa de Michael Schumacher le escribió unas conmovedoras palabras.

El 29 de diciembre de 2013 la vida de Michael Schumacher y de su entorno cambió para siempre luego de sufrir un grave accidente mientras esquiaba en la estación invernal de Méribel, en los Alpes franceses. Allí, el heptacampeón mundial de Fórmula 1 se golpeó la cabeza y sufrió un traumatismo craneoencefálico que lo dejó en una situación sumamente delicada.

Luego la familia decidió cuidarlo de la exposición pública manteniendo un hermetismo férreo encabezado por su esposa Corinna, aunque en diferentes situaciones sus amigos se han expresado sobre la salud del hombre que conquistó el mundo con Ferrari.

Corinna-esposa-Michael-Schumacher-2.jpg
Corina, la esposa de Michael Schumacher rompi&oacute; el hermetismo.

Corina, la esposa de Michael Schumacher rompió el hermetismo.

La esposa de Michael Schumacher transmitió un mensaje que estremeció a los fanáticos de la F1

A 12 años del accidente fue Corinna quien decidió expresarse en la cuenta de X de Michael Schumacher para aportar un poco de luz en medio de tanta incertidumbre sobre un tema del que poco se sabe. Fue así que escribió: "Extraño a Michael todos los días. Pero no soy solo yo quien lo extraña. Son los niños, la familia, su padre, todos los que lo rodean".

Todos extrañan a Michael, pero Michael está aquí; diferente, pero aquí. Todos extrañan a Michael, pero Michael está aquí; diferente, pero aquí.

"Sigue demostrándome lo fuerte que es cada día", concluyó firmando el mensaje con su nombre. El mensaje estuvo acompañado por una imagen de ambos y con la fecha en la que se produjo el accidente.

Embed

La recuperación de Michael Schumacher

Luego de haber sido diagnosticado se le realizaron dos operaciones y estuvo en coma inducido varios meses. En septiembre de 2014, la familia del ex piloto informó que sería trasladado a la mansión familiar ubicada en Gland, Suiza. De esta manera su recuperación continuó con la internación domiciliaria donde recibe asistencia médica y los cuidados necesarios durante las 24 horas.

Michael-Schumacher.jpg
Michael Schumacher gan&oacute; siete t&iacute;tulos mundiales.

Michael Schumacher ganó siete títulos mundiales.

En el último se han hecho públicas diferentes noticias que lo tienen como protagonista ya que en abril fue parte de una iniciativa solidaria que reunió a todos los campeones mundiales del automovilismo que están vivos. En esta oportunidad, se subastó un casco histórico de Jackie Stewart que fue firmado por ellos y los fondos recaudados tiene como destino a la organización Race Against Dementia.

Días después Bunte informó una noticia que alegró a todos ya que relató que el ex piloto alemán habría realizado un viaje privado en helicóptero desde su villa familiar en Mallorca hasta su mansión en Suiza con el objetivo de reunirse con su hija, Gina, días previos del nacimiento de su primera nieta. El viaje se habría producido días anteriores al 29 de marzo, pero fue luego del nacimiento cuando se dio a conocer el suceso.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas