Iniciando su camino hacia la Fórmula 1: Tras los pasos de Colapinto un nuevo piloto representará a Argentina

Colnaghi confirmó el lunes que le dio de baja la licencia italiana, por lo que está “en trámite” para quedarse con la argentina.

"Mañana (por este martes) vamos a sacar la licencia médica en el autódromo y la deportiva en el Automóvil Club Argentino (ACA), así que el año próximo vamos a ir con Argentina", Mattia Colnaghi

Oriundo de Monza, y siendo integrante del equipo junior de Red Bull Racing, Colnaghi fue contratado por la escudería MP Motorsport para la próxima temporada de la Formula 3, la que marcará su debut en la categoría.

Argentina presente en F1, F2 y F3 carajo!!!



Colnaghi se convertirá en el tercer argentino en competir en las prestigiosas categorías mundiales de monoplazas en la temporada próxima.

Colnaghi nació en una ciudad de mucha tradición automovilística como Monza, donde se asienta el Autodromo Nazionale di Monza, sede del Gran Premio de Italia de Fórmula (este año se corre del 4 a 6 de septiembre), y conocido como el Templo de la Velocidad.

Del karting a la Formula 4 y ahora en Fórmula 3 con bandera argentina

Mattia debutó en el karting en el 2020, con un séptimo puesto en su categoría del Trofeo Italiano Easykart, y compitió en el 2022 en la categoría OK Junior, que agrupa a los mejores pilotos del mundo con entre 11 y 15 años, con un 12° puesto en la carrera que fue su debut en el Campeonato Mundial de Karting.

En 2023 fue 15° en el Campeonato Europeo de Karting y debutó con monoplazas al año siguiente, siendo campeón del campeonato español de Formula 4 con 16 años, luego de obtener seis triunfos y doce podios en 21 carreras.

En este año, además de ser contratado por el equipo junior de Red Bull en agosto, fue subcampeón de la serie invernal de la Eurocup-3, un campeonato alternativo a las formulas regionales, y fue campeón de la temporada 2025 de la categoría mencionada, con cinco victorias en 16 carreras, habiéndose subido al podio en 10 de ellas.

Además, compitió en dos ediciones del Gran Premio de Macao, una histórica carrera que ya lleva 72 ediciones y se disputa en suelo chino. Fue 14° en su primera participación, aunque no pudo terminar el 100% de las vueltas, y cuarto en la edición de este año, disputada del 13 al 16 de noviembre.