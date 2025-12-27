Las agitadas vacaciones de Colapinto: generó revuelo entre sus fans

Coilapinto fue a un recital, jugó al pádel y tuvo una cena con Bizarrap

En sus primeros momentos en el país, Colapinto combinó relax y vida social, ya que asistió a un recital de Airbag, jugó al pádel con el exfutbolista Carlos Tevez y compartió una cena con su amigo Bizarrap.

colapinto-vacaciones Colapinto es muy requerido en sus vacaciones.

Posteriormente sorprendió con una aparición lejos de los flashes al viajar a San Andrés de Giles, una localidad bonaerense ubicada a unos 60 kilómetros de su ciudad natal.

Allí se movió con total naturalidad junto a su familia y, acompañado por su padre Aníbal Colapinto, ingresó a un supermercado del pueblo, donde generó revuelo entre empleados y clientes.

Franco Colapinto se sacó fotos con algunos vecinos de San Andrés de Giles. El piloto argentino está de vacaciones en el país.

Agustina de Alba. pic.twitter.com/Qw0T6mHASb — Corta (@somoscorta) December 27, 2025



Agustina de Alba. pic.twitter.com/Qw0T6mHASb — Corta (@somoscorta) December 27, 2025

Las imágenes se viralizaron rápidamente y lo muestran recorriendo la carnicería y luego posando en la puerta del comercio con una bolsa de compras y una chocolatada.