En diciembre aumentó la cantidad de donantes de sangre al tiempo que se renovó la campaña

En los últimos 2 meses de este año se registraron 2.310 donaciones efectivas de sangre en nuestra provincia. Si bien la cifra es mayor a la cantidad de donantes para el mismo período del 2024 (2.180), es necesario aumentar esta acción solidaria y voluntaria. Así lo indicaronn desde el Centro Regional de Hemoterapia (CRH).

La campaña de donación de sangre

La campaña de verano 2025/2026 busca sostener los niveles de donación en una época donde las reservas caen de manera crítica, informaron desde el Gobierno.

Con el lema el banco de sangre no se toma vacaciones, la campaña apunta a alertar sobre la fuerte disminución del stock de sangre durante los meses estivales y convocar a la comunidad mendocina a sostener la donación voluntaria.

Durante los meses estivales se combinan dos factores clave:

Menos donantes: el receso escolar, universitario y laboral reduce notablemente la participación de donantes habituales.

Más demanda: aumentan las urgencias hospitalarias propias de las fiestas, como accidentes de tránsito, quemaduras por pirotecnia, emergencias y cirugías imprevistas

Quiénes pueden donar

Los donantes voluntarios habituales son la fuente más segura de sangre y resultan esenciales para sostener el sistema, especialmente en los meses de verano.

Personas de 16 a 65 años, en buen estado de salud.

Mujeres: hasta 3 donaciones por año.

Hombres: hasta 4 donaciones por año.

Tatuajes, piercings o cirugías: esperar 6 meses antes de donar.

Requisitos básicos: presentar DNI, pesar más de 50 kilogramos, no haber tenido enfermedades de transmisión sanguínea y gozar de buena salud.

Dónde donar

Centro Regional de Hemoterapia (CRH), Garibaldi esquina Montecaseros, Ciudad. Lunes a viernes, de 8 a 14.30 .Y en más de 10 hospitales públicos ubicados en distintos puntos de la provincia como: Notti, Carrillo, Paroissien, Perrupato, Las Heras, Saporiti, Scaravelli, Tagarelli, Schetakow, Enfermeros Argentinos y Regional Malargüe.

