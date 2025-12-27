Mientras se reforzó la campaña de promoción para aumentar la cantidad de donantes de sangre el Gobierno difundió los úlitmos números en los que se reflejó un crecimiento de casi 25% de voluntarios que accedieron a los efectores p{ublicos, respecto de 2024.
En diciembre aumentó la cantidad de donantes de sangre al tiempo que se renovó la campaña
Tras un leve retroceso en noviembre, en el último mes del año creció el número de donantes de sangre en Mendoza respecto del mismo mes del año pasado
En noviembre la cantidad de donantes efectivos bajó a 1.320 a 1.280 pero en diciembre, cuando aún queda por computar casi una semana para que el mes termine, hubo un incremento de 860 a 1.030
Al mismo tiempo que se conocieron estos números, desde el Ministerio de Salud y Deportes de la provincia recordaron que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas.
En los últimos 2 meses de este año se registraron 2.310 donaciones efectivas de sangre en nuestra provincia. Si bien la cifra es mayor a la cantidad de donantes para el mismo período del 2024 (2.180), es necesario aumentar esta acción solidaria y voluntaria. Así lo indicaronn desde el Centro Regional de Hemoterapia (CRH).
La campaña de donación de sangre
La campaña de verano 2025/2026 busca sostener los niveles de donación en una época donde las reservas caen de manera crítica, informaron desde el Gobierno.
Con el lema el banco de sangre no se toma vacaciones, la campaña apunta a alertar sobre la fuerte disminución del stock de sangre durante los meses estivales y convocar a la comunidad mendocina a sostener la donación voluntaria.
Durante los meses estivales se combinan dos factores clave:
- Menos donantes: el receso escolar, universitario y laboral reduce notablemente la participación de donantes habituales.
- Más demanda: aumentan las urgencias hospitalarias propias de las fiestas, como accidentes de tránsito, quemaduras por pirotecnia, emergencias y cirugías imprevistas
Quiénes pueden donar
Los donantes voluntarios habituales son la fuente más segura de sangre y resultan esenciales para sostener el sistema, especialmente en los meses de verano.
- Personas de 16 a 65 años, en buen estado de salud.
- Mujeres: hasta 3 donaciones por año.
- Hombres: hasta 4 donaciones por año.
- Tatuajes, piercings o cirugías: esperar 6 meses antes de donar.
- Requisitos básicos: presentar DNI, pesar más de 50 kilogramos, no haber tenido enfermedades de transmisión sanguínea y gozar de buena salud.
Dónde donar
Centro Regional de Hemoterapia (CRH), Garibaldi esquina Montecaseros, Ciudad. Lunes a viernes, de 8 a 14.30 .Y en más de 10 hospitales públicos ubicados en distintos puntos de la provincia como: Notti, Carrillo, Paroissien, Perrupato, Las Heras, Saporiti, Scaravelli, Tagarelli, Schetakow, Enfermeros Argentinos y Regional Malargüe.
Más información
- Instagram: @crhmendoza
- Facebook: @CentroRegionaldeHemoterapiaMendoza
- Correo: [email protected]