La donación de sangre cae 35% en verano y el centro de Hemoterapia lanzó una original campaña

"Durante el año realizamos campañas de donación de sangre como estrategia para acercar la donación a la población, permitiendo contar con mayor número de donantes voluntarios y habituales" manifestó la médica.

Estos son aproximadamente el 40% del total de las personas que van a donar sangre. Mientras, el 60% restante, son personas que acuden cuando se pide una donación especial, cuando algún pariente o amigo necesita una transfusión o se solicita para una intervención quirúrgica compleja. Se denominan "de reposición".

Cómo trabaja el Centro Regional de Hemoterapia

La especialista explicó que el Centro Regional de Hemoterapia almacena hemocomponentes de todos los grupos sanguíneos para poder abastecer según la demanda de cada hospital, ya que provee de componentes sanguíneos a todos los hospitales del sector público de la provincia.

Civit aclaró que el CRH no provee de sangre a las clínicas privadas, tampoco a los sanatorios o a los hospitales de Osep. Estos se mantienen con bancos privados.

Para concluir, la médica envió un mensaje a la comunidad, pidiendo solidaridad para que tanto en épocas festivas como durante todo el verano, el centro regional cuente con donantes de sangre. Y solicitar que aquellas instituciones interesadas en realizar campañas de donación, se comuniquen al Instagram del Centro Regional de Hemoterapia crhmendoza a fin de coordinar una fecha para programar una colecta externa en enero y febrero.