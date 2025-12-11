La cantidad de donantes de sangre, que durante el año es de aproximadamente 90 personas por día, en verano cae cerca del 35%. Esto sucede sobre todo por la imposibilidad de llevar adelante colectas externas en diferentes instituciones, tales como universidades, escuelas, municipios, empresas y organizaciones de la sociedad civil.
La donación de sangre cae 35% en verano y el centro de Hemoterapia lanzó una original campaña
Sucede porque no se puede realizar campañas en instituciones. Piden que quienes estén dispuestos a donar se acerquen al centro de Hemoterapia
Alejandra Civit, médica integrante del equipo del Centro Regional de Hemoterapia, explicó que esta es la razón por la que se lanzó una original campaña de donación en la que las bolsas de recolección de sangre se muestran con forma de salvavidas.
Donantes de sangre voluntarios, el número que más se reduce en verano
Civit explicó que al no poder asistir a los lugares antes mencionados, los donantes que escasean en verano son los voluntarios. Es decir, aquellos que asisten por sus propios medios al Centro Regional de Hemoterapia o bien, participan de las campañas solidarias de recolección de sangre en instituciones.
"Durante el año realizamos campañas de donación de sangre como estrategia para acercar la donación a la población, permitiendo contar con mayor número de donantes voluntarios y habituales" manifestó la médica.
Estos son aproximadamente el 40% del total de las personas que van a donar sangre. Mientras, el 60% restante, son personas que acuden cuando se pide una donación especial, cuando algún pariente o amigo necesita una transfusión o se solicita para una intervención quirúrgica compleja. Se denominan "de reposición".
Cómo trabaja el Centro Regional de Hemoterapia
La especialista explicó que el Centro Regional de Hemoterapia almacena hemocomponentes de todos los grupos sanguíneos para poder abastecer según la demanda de cada hospital, ya que provee de componentes sanguíneos a todos los hospitales del sector público de la provincia.
Civit aclaró que el CRH no provee de sangre a las clínicas privadas, tampoco a los sanatorios o a los hospitales de Osep. Estos se mantienen con bancos privados.
Para concluir, la médica envió un mensaje a la comunidad, pidiendo solidaridad para que tanto en épocas festivas como durante todo el verano, el centro regional cuente con donantes de sangre. Y solicitar que aquellas instituciones interesadas en realizar campañas de donación, se comuniquen al Instagram del Centro Regional de Hemoterapia crhmendoza a fin de coordinar una fecha para programar una colecta externa en enero y febrero.