Franco Colapinto tendrá su tercera temporada en una Fórmula 1 con muchos cambios en los motores

Los muchos y profundos cambios reglamentarios, en cuestiones técnicas, que impuso la FIA para el 2026, donde Franco Colapinto tendrá su tercera participación, marcará un antes y un después en la máxima categoría, en especial por el profundo cambio en los motores, que serán cada vez más inclinados a la propulsión eléctrica.
Según las normativas de la Federación Internacional de Automovilismo, los nuevos propulsores de la Fórmula 1 mantendrán el concepto híbrido con motores V6 turbo de 1.6 litros (1600cc), aunque con una estructura más simple y un rol mucho más determinante de la energía eléctrica, en línea con el objetivo de sustentabilidad de la categoría.
Uno de los cambios centrales será el cambio de proporción en la propulsión, del 20% eléctrico para llevarlo a un 50%. El aumento de la potencia eléctrica, que pasará de 120 kW a 350 kW, mientras que el motor de combustión interna reducirá su aporte hasta unos 400 kW.
En conjunto, el sistema alcanzará alrededor de 1.000 caballos de fuerza y además, desaparecerá el MGU-H, el componente que recuperaba energía térmica del turbo, lo que permitirá reducir costos y complejidad técnica.
Menos marcas de motores: no habrá un Renault en el Alpine A526
En cuanto a los fabricantes, la Fórmula 1 contará en 2026 con cinco motoristas confirmados: Ferrari, Mercedes, Honda, Audi y Red Bull Powertrains en asociación con Ford.
El gran ausente será Renault, que dejará de desarrollar motores y pondrá fin a una historia de más de cuatro décadas en la categoría. Alpine dispondrá para el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gassly, sendos A526 con motores Mercedes, cerrando así una etapa histórica de la marca del rombo que incluyó títulos y victorias.
Audi debutará como equipo oficial tras reemplazar a Sauber, mientras que Honda regresará de manera exclusiva junto a Aston Martin. Está previsto que Cadillac se sume más adelante como proveedor propio, aunque comenzará como cliente._
De esta manera, el reparto de motores para 2026 quedará definido con Mercedes suministrando a cuatro equipos (Mercedes, McLaren, Williams y Alpine), Ferrari a tres (Ferrari, Haas y Cadillac), Red Bull Powertrains-Ford a dos (Red Bull y Racing Bulls), mientras que Audi y Honda tendrán un solo equipo cada uno. Un nuevo escenario técnico que promete reordenar fuerzas y abrir una etapa clave en el futuro de la Fórmula 1.