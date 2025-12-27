Franco Colapinto tendrá su tercera temporada en una Fórmula 1 con muchos cambios en los motores

En conjunto, el sistema alcanzará alrededor de 1.000 caballos de fuerza y además, desaparecerá el MGU-H, el componente que recuperaba energía térmica del turbo, lo que permitirá reducir costos y complejidad técnica.

Colapinto - Alpine Franco Colapinto correrá en un Alpine totalmente distinto al de la temporada 2025.

Menos marcas de motores: no habrá un Renault en el Alpine A526

En cuanto a los fabricantes, la Fórmula 1 contará en 2026 con cinco motoristas confirmados: Ferrari, Mercedes, Honda, Audi y Red Bull Powertrains en asociación con Ford.

El gran ausente será Renault, que dejará de desarrollar motores y pondrá fin a una historia de más de cuatro décadas en la categoría. Alpine dispondrá para el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gassly, sendos A526 con motores Mercedes, cerrando así una etapa histórica de la marca del rombo que incluyó títulos y victorias.

Audi debutará como equipo oficial tras reemplazar a Sauber, mientras que Honda regresará de manera exclusiva junto a Aston Martin. Está previsto que Cadillac se sume más adelante como proveedor propio, aunque comenzará como cliente._

De esta manera, el reparto de motores para 2026 quedará definido con Mercedes suministrando a cuatro equipos (Mercedes, McLaren, Williams y Alpine), Ferrari a tres (Ferrari, Haas y Cadillac), Red Bull Powertrains-Ford a dos (Red Bull y Racing Bulls), mientras que Audi y Honda tendrán un solo equipo cada uno. Un nuevo escenario técnico que promete reordenar fuerzas y abrir una etapa clave en el futuro de la Fórmula 1.