Dakota Fanning conquista Netflix con una película de 1 hora y media que hace tambalear la plataforma

Netflix estrenó una comedia entrañable dentro del catálogo de series y películas, protagonizada por Brittany Murphy y Dakota Fanning, ideal para maratonear

Antonella Prandina
Dakota Fanning es la protagonista de esta comedia de Netflix. 

Pequeñas grandes amigas, también conocida como Niñera a la fuerza (Uptown Girls), acaba de estrenarse en Netflix y se suma al catálogo de series y películas ideales para quienes buscan una comedia emotiva y liviana. Estrenada en 2003 y dirigida por Boaz Yakin, la historia combina humor y sensibilidad a lo largo de sus 92 minutos.

La película está protagonizada por Brittany Murphy, en una de sus interpretaciones más queridas, junto a una joven y talentosa Dakota Fanning, que aporta profundidad y carisma a la trama de la oferta de Netflix.

La química entre ambas actrices fue ampliamente elogiada por la crítica, destacándose la complejidad emocional del personaje de Murphy. Con su llegada a Netflix, esta comedia se consolida entre las series y películas reconfortantes que valen la pena redescubrir.

Pequeñas Grandes Amigas 1

Netflix: de qué trata Pequeñas grandes amigas

La sinopsis oficial de la película Pequeñas grandes amigas versa: "Cuando la socialité Molly Gunn pierde a su padre y toda su herencia, debe aceptar un trabajo como niñera de una niña de 8 años cuyos padres la descuidan por completo".

Molly Gunn, interpretada por Brittany Murphy, es la despreocupada hija de una vieja leyenda del rock, y una chica siempre presente en la escena social de Manhattan. Pero cuando su abogado huye robándole toda la herencia y dejándola sin dinero, tiene que dedicarse a algo que nunca pensó que tendría que hacer: conseguir un trabajo.

Pequeñas Grandes Amigas 2

Así, Molly se convierte en la niñera de Ray (Dakota Fanning), una precoz y madura niña de 8 años emocionalmente distanciada de su madre Roma (Heather Locklear), una ejecutiva muy ocupada. Molly y Ray no tendrán unos inicios muy cordiales, pero juntas aprenderán mucho la una de la otra y descubrirán la amistad que sólo surge entre almas solitarias.

Netflix: tráiler de la película Pequeñas grandes amigas

Embed - Uptown Girls (2003) | Official Trailer | MGM Studios

Reparto de la película Pequeñas grandes amigas

  • Brittany Murphy (Molly Gunn)
  • Dakota Fanning (Ray Schleine)
  • Marley Shelton (Ingrid)
  • Donald Faison (Huey)
  • Jesse Spencer (Neal
  • Austin Pendleton (Mr. McConkey)
  • Heather Locklear (Roma Schleine)
  • Will Toale (Briefs Model)
  • Marceline Hugot (Nurse)
  • Pell James (Julie)
Pequeñas Grandes Amigas

Dónde ver la película Pequeñas grandes amigas, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Pequeñas grandes amigas se puede ver en Netflix, Prime Video y Movistar TV.
  • Estados Unidos: la película Pequeñas grandes amigas se puede ver en Kanopy y Hoopla
  • España: la película Pequeñas grandes amigas se puede ver en Prime Video.

