Pequeñas grandes amigas, también conocida como Niñera a la fuerza (Uptown Girls), acaba de estrenarse en Netflix y se suma al catálogo de series y películas ideales para quienes buscan una comedia emotiva y liviana. Estrenada en 2003 y dirigida por Boaz Yakin, la historia combina humor y sensibilidad a lo largo de sus 92 minutos.
Dakota Fanning conquista Netflix con una película de 1 hora y media que hace tambalear la plataforma
Netflix estrenó una comedia entrañable dentro del catálogo de series y películas, protagonizada por Brittany Murphy y Dakota Fanning, ideal para maratonear
La película está protagonizada por Brittany Murphy, en una de sus interpretaciones más queridas, junto a una joven y talentosa Dakota Fanning, que aporta profundidad y carisma a la trama de la oferta de Netflix.
La química entre ambas actrices fue ampliamente elogiada por la crítica, destacándose la complejidad emocional del personaje de Murphy. Con su llegada a Netflix, esta comedia se consolida entre las series y películas reconfortantes que valen la pena redescubrir.
Netflix: de qué trata Pequeñas grandes amigas
La sinopsis oficial de la película Pequeñas grandes amigas versa: "Cuando la socialité Molly Gunn pierde a su padre y toda su herencia, debe aceptar un trabajo como niñera de una niña de 8 años cuyos padres la descuidan por completo".
Molly Gunn, interpretada por Brittany Murphy, es la despreocupada hija de una vieja leyenda del rock, y una chica siempre presente en la escena social de Manhattan. Pero cuando su abogado huye robándole toda la herencia y dejándola sin dinero, tiene que dedicarse a algo que nunca pensó que tendría que hacer: conseguir un trabajo.
Así, Molly se convierte en la niñera de Ray (Dakota Fanning), una precoz y madura niña de 8 años emocionalmente distanciada de su madre Roma (Heather Locklear), una ejecutiva muy ocupada. Molly y Ray no tendrán unos inicios muy cordiales, pero juntas aprenderán mucho la una de la otra y descubrirán la amistad que sólo surge entre almas solitarias.
Netflix: tráiler de la película Pequeñas grandes amigas
Reparto de la película Pequeñas grandes amigas
- Brittany Murphy (Molly Gunn)
- Dakota Fanning (Ray Schleine)
- Marley Shelton (Ingrid)
- Donald Faison (Huey)
- Jesse Spencer (Neal
- Austin Pendleton (Mr. McConkey)
- Heather Locklear (Roma Schleine)
- Will Toale (Briefs Model)
- Marceline Hugot (Nurse)
- Pell James (Julie)
Dónde ver la película Pequeñas grandes amigas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Pequeñas grandes amigas se puede ver en Netflix, Prime Video y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Pequeñas grandes amigas se puede ver en Kanopy y Hoopla
- España: la película Pequeñas grandes amigas se puede ver en Prime Video.