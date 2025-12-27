Dakota Fanning conquista Netflix con una película de 1 hora y media que hace tambalear la plataforma

Pequeñas Grandes Amigas 1

La sinopsis oficial de la película Pequeñas grandes amigas versa: "Cuando la socialité Molly Gunn pierde a su padre y toda su herencia, debe aceptar un trabajo como niñera de una niña de 8 años cuyos padres la descuidan por completo".

Molly Gunn, interpretada por Brittany Murphy, es la despreocupada hija de una vieja leyenda del rock, y una chica siempre presente en la escena social de Manhattan. Pero cuando su abogado huye robándole toda la herencia y dejándola sin dinero, tiene que dedicarse a algo que nunca pensó que tendría que hacer: conseguir un trabajo.

Así, Molly se convierte en la niñera de Ray (Dakota Fanning), una precoz y madura niña de 8 años emocionalmente distanciada de su madre Roma (Heather Locklear), una ejecutiva muy ocupada. Molly y Ray no tendrán unos inicios muy cordiales, pero juntas aprenderán mucho la una de la otra y descubrirán la amistad que sólo surge entre almas solitarias.

Netflix: tráiler de la película Pequeñas grandes amigas

Reparto de la película Pequeñas grandes amigas

Brittany Murphy (Molly Gunn)

Dakota Fanning (Ray Schleine)

Marley Shelton (Ingrid)

Donald Faison (Huey)

Jesse Spencer (Neal

Austin Pendleton (Mr. McConkey)

Heather Locklear (Roma Schleine)

Will Toale (Briefs Model)

Marceline Hugot (Nurse)

Pell James (Julie)

