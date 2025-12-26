Jason Statham es uno de los mejores actores de películas de acción del mundo, con esta cinta lo vuelve a demostrar, es la más vista del momento y HBO Max la tiene en su catálogo de series y películas, se trata de Clank: Alto Voltaje.
Jason Statham marca tendencia con la mejor película de acción del momento
Jason Statham es uno de los mejores actores de películas de acción del mundo, con esta cinta lo vuelve a demostrar, es la más vista del momento
La mafia china ha robado el corazón indestructible del poderoso sicario Chev Chelios al que le han dejado un sofisticado aparato que usa una batería. Chev librará una batalla sangrienta para recuperar lo más valioso para él.
HBO Max: de qué trata la película Clank: Alto Voltaje
HBO Max: reparto de la película Clank: Alto Voltaje
- Jason Statham
- Amy Smart
- Corey Haim
- Bai Ling, Efren Ramirez
- Dwight Yoakam
- Glenn Howerton
- Clifton Collins Jr.