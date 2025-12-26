Jason Statham marca tendencia con la mejor película de acción del momento

HBO Max: de qué trata la película Clank: Alto Voltaje

La película Clank:Alto Voltaje prosigue la historia de Chev Chelios, quien en esta ocasión se enfrentará a un gánster que le ha robado su prácticamente indestructible corazón y lo ha sustituido por un artefacto con batería que requiere frecuentes descargas de electricidad para seguir funcionando.

clank1 Peliculón. Clank: Alto Voltaje es la gran película de acción protagonizada por Jason Statham.

Después de la primera entrega, donde el mafioso Chev Chelios sobrevivió a un veneno que le fue inyectado en la sangre, y tras una aparatosa caída desde lo alto de un helicóptero, un padrino de la mafia china ha remplazado el corazón de Chev por una prótesis.

Si no la recarga de manera regular mediante descargas eléctricas, morirá.

HBO Max: reparto de la película Clank: Alto Voltaje

Jason Statham

Amy Smart

Corey Haim

Bai Ling, Efren Ramirez

Dwight Yoakam

Glenn Howerton

Clifton Collins Jr.

Tráiler de la película Clank: Alto Voltaje