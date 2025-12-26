Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Fiesta en Boca: parte del plantel viajó a Santa Fe para el casamiento de Kevin Zenón

Este viernes se casa Kevin Zenón con Sol Amsler en Santa Fe, y parte del plantel de Boca viajó a la fiesta en un vuelo privado

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Vuelo especial a Santa Fe. Leandro Paredes, Brey, Merentiel, el Changuito Zeballos y sus parejas acompañarán a Kevin Zenón en su casamiento.

Este viernes no será una fecha cualquiera para el volante de Boca Juniors Kevin Zenón. El nacido en Goya, Corrientes y que debutó en Unión de Santa Fe, celebra este viernes por la noche su casamiento. Allí no estará solo, ya que tendrá el apoyo de varios de sus compañeros en el Xeneize.

Futbolistas de Boca sorprendieron a propios y extraños al viajar a Santa Fe en grupo vía aérea a Santa Fe para asistir al casamiento de Kevin Zenón con Sol Amsler.

El casamiento a orillas del Paraná de Kevin Zenón y Sol Amsler

La celebración se dará este viernes por la noche a orillas del río Paraná y los jugadores de Boca hicieron el desplazamiento en un avión privado, el cual quedó expuesto a partir de una publicación en redes sociales de Camila Galante, esposa de Leandro Paredes.

Entre los presentes se destacaron Paredes, capitán de Boca y campeón del Mundo en Qatar 2022 con la Selección argentina, Miguel Merentiel, Exequiel Changuito Zeballos y el arquero Leandro Brey.

También viajaron las parejas de Merentiel y Zeballos, además de la hija del Changuito, todos rumbo a la boda del mediocampista del Xeneize. La presencia de Paredes no pasó desapercibida, especialmente por el fuerte vínculo personal que construyó con Zenón desde su llegada a Boca.

La ceremonia tendrá lugar en Santa Fe, ciudad clave en la historia personal de Kevin Zenón, donde conoció a su pareja durante su etapa en Unión. La fecha fue elegida de manera simbólica, ya que coincide con el aniversario de la propuesta de casamiento, realizada en la Navidad pasada durante unas vacaciones en México.

Con el plantel licenciado desde el 9 de diciembre tras la derrota ante Racing por el Torneo Clausura, Zenón celebrará su boda antes de reincorporarse el viernes 2 de enero, cuando Boca retome los entrenamientos.

