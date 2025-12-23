Un exdirigente de Boca le bajó el pulgar a la renovación de Claudio Úbeda

Los futbolistas de Boca se encuentran licenciados y retomarán los trabajos el próximo viernes 2 de enero. Mientras tanto, Claudio Úbeda parece tener todo acordado para seguir siendo el director técnico de cara a una extensa y exitosa temporada 2026.
Mientras se espera por la confirmación sobre la renovación de oficial de Claudio Úbeda, un exdirigente de Boca apuntó contra el Sifón
El Sifón, que llegó a la institución de la mano de Miguel Ángel Russo, tendrá una reunión en los próximos días con Juan Román Riquelme y quedará confirmado como el DT del Xeneize.
En este contexto Marcelo London, ex dirigente de Boca, enfrentó los micrófonos de Radio La Red y puso en tela de juicio la capacidad de Claudio Úbeda para continuar al frente de uno de los equipos más importantes de nuestro país.
“A mi criterio, Úbeda es un buen técnico, pero no lo veo con la talla para dirigir la Libertadores en Boca. Le falta recorrido. Quizá, después de varios años, ya con otra experiencia, podría ser”, disparó el presidente de la Agrupación Resurgimiento Boquense.
“El club tiene que tomar una determinación, sea con un técnico nuevo o con Úbeda, para ir a comprar los refuerzos. Para ganar la Copa Libertadores hay que formar un plantel de jerarquía”, cerró.
Marcelo Londón, quien apoyó públicamente a Andrés Ibarra y Mauricio Macri en las últimas elecciones presidenciales, se ha mostrado crítico con respecto a la gestión de Juan Román Riquelme.
“Riquelme tiene 6 años de mandato y mucho no ha hecho con respecto al estadio", comenzó contra el Torero. Además, sobre el tema de La Bombonera, añadió: "Hay que poner manos en el estadio y cuál es la mejor opción para el socio".
Antes de finalizar, dejó claro cuál es su candidato al banco de suplentes de Boca: “Si estuviese como directivo, hoy eligiría a Eduardo Domínguez”. Finalmente, cerró: "Si llega a empezar las negociaciones y arreglan en el cara a cara con Riquelme, creo que Eduardo le diría que es el DT y que no quiere que se meta nadie”.