Un exdirigente de Boca le bajó el pulgar a la renovación de Claudio Úbeda

“A mi criterio, Úbeda es un buen técnico, pero no lo veo con la talla para dirigir la Libertadores en Boca. Le falta recorrido. Quizá, después de varios años, ya con otra experiencia, podría ser”, disparó el presidente de la Agrupación Resurgimiento Boquense.

“El club tiene que tomar una determinación, sea con un técnico nuevo o con Úbeda, para ir a comprar los refuerzos. Para ganar la Copa Libertadores hay que formar un plantel de jerarquía”, cerró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiolared/status/2002204844279705923&partner=&hide_thread=false Hablamos con el exdirigente de Boca, Marcelo London, y se refirió a la actualidad del Xeneize en #Fútbol910 con @totipasman y equipo. pic.twitter.com/r69TRPR0Fi — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) December 20, 2025

Londón apuntó contra Riquelme

Marcelo Londón, quien apoyó públicamente a Andrés Ibarra y Mauricio Macri en las últimas elecciones presidenciales, se ha mostrado crítico con respecto a la gestión de Juan Román Riquelme.

“Riquelme tiene 6 años de mandato y mucho no ha hecho con respecto al estadio", comenzó contra el Torero. Además, sobre el tema de La Bombonera, añadió: "Hay que poner manos en el estadio y cuál es la mejor opción para el socio".

Antes de finalizar, dejó claro cuál es su candidato al banco de suplentes de Boca: “Si estuviese como directivo, hoy eligiría a Eduardo Domínguez”. Finalmente, cerró: "Si llega a empezar las negociaciones y arreglan en el cara a cara con Riquelme, creo que Eduardo le diría que es el DT y que no quiere que se meta nadie”.