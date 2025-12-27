Terremoto permitió hacer un descubrimiento milenario

mosaicos El descubrimiento será trasladado a un museo el año próximo.

Un descubrimiento que evidencia el lujo antiguo

El arqueólogo Ozan Demir, supervisor de la excavación, ha destacado la calidad artesanal de la obra. Un detalle fascinante es la presencia de reparaciones históricas visibles en la superficie del mosaico, lo que indica que la estructura fue valorada y mantenida durante un largo periodo en la antigüedad. La continuidad del panel y su decoración no corresponden a una vivienda ordinaria, sino que apuntan a un propietario con una posición social considerable dentro de la jerarquía de la antigua Antioquía.

La paradoja de esta situación radica en cómo la destrucción moderna ha facilitado el acceso a la historia oculta. Mientras el desastre natural arrasó con innumerables estructuras contemporáneas, también retiró las capas urbanas modernas que mantuvieron este tesoro oculto durante siglos. Este sitio se ha convertido en un recordatorio de la profunda estratificación histórica de Antakya, donde el pasado y el presente conviven de manera compleja y, a veces, traumática.

Desde la perspectiva de la arqueología, el valor de este hallazgo no se limita solo a su belleza estética. Mert Nalbantolu, otro de los especialistas involucrados, subraya que la inscripción y el estado de la pieza son vitales para comprender las tradiciones artísticas y la vida cotidiana del Mediterráneo Oriental en ese periodo. Los planes actuales contemplan el traslado del pavimento al museo local en 2026, asegurando que este testimonio de resiliencia cultural sea preservado para las futuras generaciones.