Premier League: el Manchester City de Pep Guardiola ganó de visitante y alcanzó por el momento la cima

Pero el Nottingham Forest no se quedó de brazos cruzados, ya que solo seis minutos (54') después consiguió la igualdad gracias a la definición de Hutchinson, asistido por Igor Jesus.

Finalmente, el City terminó llevándose la victoria por el gol de Cherki, a los 83', quien se encontró con la pelota dentro del área después de que el delantero noruego Erling Haaland se la bajara y la acomodó muy bien contra el palo derecho del arco defendido por el brasilero John.

Este buen triunfo le permitió al Manchester City llegar a 40 puntos y desplazar al menos de manera momentánea de la cima al Arsenal (39), que este sábado se enfrenta con el Brighton como local.

El Nottingham Forest, por su parte, se mantuvo con 18 puntos y está 17°, muy comprometido con la zona de descenso.