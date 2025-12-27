Inicio Ovación Fútbol Premier League
Premier League: el Manchester City de Pep Guardiola ganó de visitante y alcanzó por el momento la cima

El Manchester City se impuso 2 a 1 al Nottingham Forest por la 18ª fecha de la Premier League inglesa y se puso un punto arriba del Arsenal con un partido menos

Raúl Adriazola
Raúl Adriazola
El Manchester City alcanzó momentáneamente la cima de la Premier League al ganarle de visitante al Nottingham Forest.

Iniciando una extensa ronda de partidos, este sábado el Manchester City se impuso por 2 a 1 en su visita al Nottingham Forest, en un encuentro correspondiente a la 18ª fecha de la Premier League. este triunfo le permitió a los Ciudadanos quedar como punteros interinos.

Los goles convertidos en el estadio The City Ground para los dirigidos por Pep Guardiola fueron obras del mediocampista neerlandés Tijjani Reijnders y el delantero francés Rayan Cherki, mientras que para el Nottingham Forest marcó el volante inglés Omari Hutchinson.

El Manchester City lo definió en el complemento

Todas las emociones llegaron en el segundo tiempo, ya que luego de una primera mitad sin goles, el Manchester City abrió el marcador recién iniciado el complemento (48'), cuando Reijnders fue asistido por Cherki y definió muy bien tras una gran jugada colectiva.

Pero el Nottingham Forest no se quedó de brazos cruzados, ya que solo seis minutos (54') después consiguió la igualdad gracias a la definición de Hutchinson, asistido por Igor Jesus.

Finalmente, el City terminó llevándose la victoria por el gol de Cherki, a los 83', quien se encontró con la pelota dentro del área después de que el delantero noruego Erling Haaland se la bajara y la acomodó muy bien contra el palo derecho del arco defendido por el brasilero John.

Este buen triunfo le permitió al Manchester City llegar a 40 puntos y desplazar al menos de manera momentánea de la cima al Arsenal (39), que este sábado se enfrenta con el Brighton como local.

El Nottingham Forest, por su parte, se mantuvo con 18 puntos y está 17°, muy comprometido con la zona de descenso.

