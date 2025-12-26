Ezequiel Alvea: el gran referente de FADEP palpitó la final ante Atlético Argentino

El guardametas habló sobre la final anual que disputarán este domingo desde las 17 con Atlético Argentino, de visitante, y donde intentarán tomarse revancha del partido ante la Academia, donde perdieron 1 a 0 en la final del Clausura de la Liga Mendocina de Fútbol.

Ezeaquiel Alvea uno.- Ezequiel Alvea se refirió a la final que jugarán ante Atlético Argentino. Foto: Cristian Ortiz/ Prensa FADEP

Ezequiel Alvea tiene 31años, se refirió a lo que dejó el enfrentamiento ante el Atlético Argentino y la nueva final que se viene con el mismo rival. "La final del Clausura fue caliente, duro , Argentino se quedó con el partido y el torneo por pequeños detalles. Puede ser una especie de revancha, como institución queremos ganar todos los partidos y vamos a dejar todo para terminar el año con un título", afirmó.