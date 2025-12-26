Inicio Ovación Fútbol FADEP
Ezequiel Alvea: el gran referente de FADEP palpitó la final ante Atlético Argentino

Ezequiel Alvea, arquero de FADEP, habló de la final que jugarán ante Atlético Argentino y que determinará el campeón anual de la Liga Mendocina de Fútbol

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Ezequiel Alvea es el gran referente de FADEP. Desde el 2016 está en el club.

Foto: Cristian Ortiz/Prensa FADEP

Ezequiel Alvea es el arquero de FADEP. Es uno de los jugadores experimentados de la institución, que desde el 2016 está en club. Se unió desde los inicios de la Fundación Amigos por El Deporte -en el año 2016-, donde ganó varios títulos.

El guardametas habló sobre la final anual que disputarán este domingo desde las 17 con Atlético Argentino, de visitante, y donde intentarán tomarse revancha del partido ante la Academia, donde perdieron 1 a 0 en la final del Clausura de la Liga Mendocina de Fútbol.

Ezequiel Alvea se refirió a la final que jugarán ante Atlético Argentino.

Ezequiel Alvea tiene 31años, se refirió a lo que dejó el enfrentamiento ante el Atlético Argentino y la nueva final que se viene con el mismo rival. "La final del Clausura fue caliente, duro , Argentino se quedó con el partido y el torneo por pequeños detalles. Puede ser una especie de revancha, como institución queremos ganar todos los partidos y vamos a dejar todo para terminar el año con un título", afirmó.

"Nos tenemos que hacer fuertes con nuestras armas y estamos en condiciones de ganar esta final con Atlético Argentino", opinó Ezequiel Alvea sobre la final que jugarán frente a Atlético Argentino.

FADEP jugará la final anual ante Atlético Argentino.

Ezequiel Alvea analizó este 2025 de FADEP

Ezequiel Alvea, arquero de FADEP afirmó: "El balance de este 2025 ha sido muy bueno, ganamos el Apertura, el primer torneo del año y en el segundo certamen llegamos a la final. Ahora tenemos la chance de coronarnos campeón del año. En el torneo Regional estamos en una nueva instancia del certamen tenemos dos partidos muy importante con Atlético Argentino para seguir alimentado la esperanza de continuar avanzando de instancia".

