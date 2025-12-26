Ezequiel Alvea: el gran referente de FADEP palpitó la final ante Atlético Argentino

Ezequiel Alvea es el arquero de FADEP. Es uno de los jugadores experimentados de la institución, que desde el 2016 está en club. Se unió desde los inicios de la Fundación Amigos por El Deporte -en el año 2016-, donde ganó varios títulos.
El guardametas habló sobre la final anual que disputarán este domingo desde las 17 con Atlético Argentino, de visitante, y donde intentarán tomarse revancha del partido ante la Academia, donde perdieron 1 a 0 en la final del Clausura de la Liga Mendocina de Fútbol.
Ezequiel Alvea tiene 31años, se refirió a lo que dejó el enfrentamiento ante el Atlético Argentino y la nueva final que se viene con el mismo rival. "La final del Clausura fue caliente, duro , Argentino se quedó con el partido y el torneo por pequeños detalles. Puede ser una especie de revancha, como institución queremos ganar todos los partidos y vamos a dejar todo para terminar el año con un título", afirmó.
Ezequiel Alvea, arquero de FADEP afirmó: "El balance de este 2025 ha sido muy bueno, ganamos el Apertura, el primer torneo del año y en el segundo certamen llegamos a la final. Ahora tenemos la chance de coronarnos campeón del año. En el torneo Regional estamos en una nueva instancia del certamen tenemos dos partidos muy importante con Atlético Argentino para seguir alimentado la esperanza de continuar avanzando de instancia".