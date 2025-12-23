Tras el papelón por suspensión, la Liga Mendocina tiene fecha para las finales
La Liga Mendocina le puso fecha, hora y sede a la definición del torneo Clausura femenino luego del fracaso en el operativo
Por UNO
La Liga Mendocina de Fútbol confirmó la agenda para las finales que marcarán el cierre del 2025. El masculino disputará su estrella anual, mientras que el femenino primero deberá jugar la definición del Torneo Clausura tras el papelón ocurrido en cancha del Deportivo Maipú.
El fracaso del operativo de seguridad para el duelo entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia impidió jugar el encuentro por el título del segundo semestre. En la Liga Mendocina se deslindaron de responsabilidades emitiendo un comunicado oficial en el que marcan que la organización estaba a cargo de la presidenta Giuliana Díaz y de los delegados de los clubes.
Ayer hubo reunión en calle Garibaldi y quedó definido que el duelo postergados será el próximo domingo en cancha de Gutiérrez Sport Club desde las 17. Ahí, volverán a encontrarse leprosas y tombinas quedando pendiente la cantidad de aforo que tendrá el duelo.
Independiente Rivadavia fue el campeón del torneo Apertura, por eso, Godoy Cruz deberá vencerlo para que el 2025 tenga final anual (quedaría para el 2026). En caso de un triunfo azul, automáticamente será el mejor de la temporada en lo que a mujeres respecta.
El masculino va por el título anual de Liga Mendocina
En varones, el panorama está más avanzado. Atlético Argentino se coronó en el torneo Clausura al vencer a FADEP y ahora volverán a verse las caras para ver quién es el mejor del año. El dueño será nuevamente en cancha del Boli (mejor ubicado en la tabla anual) el próximo domingo desde las 17.
La agenda de las finales
En la rama femenina, todas las definiciones de inferiores serán este martes en el Predio de Coquimbito de Godoy Cruz.
Sub 17: Godoy Cruz vs Las Pumas - martes 16 hs Predio Coquimbito
Sub 15 Copa de Oro: Godoy Cruz vs Gimnasia - martes 18 hs Predio Coquimbito
Sub 13 Copa de Oro: Godoy Cruz vs Gimnasia 17 hs
Sub 15 Copa de Plata: Estudiantes vs Deportivo Maipú 18 hs
Sub 13 Copa de Plata: Esc. River vs Estudiantes 16 hs