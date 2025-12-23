Tras el papelón por suspensión, la Liga Mendocina tiene fecha para las finales

Independiente Rivadavia fue el campeón del torneo Apertura, por eso, Godoy Cruz deberá vencerlo para que el 2025 tenga final anual (quedaría para el 2026). En caso de un triunfo azul, automáticamente será el mejor de la temporada en lo que a mujeres respecta.

El masculino va por el título anual de Liga Mendocina

En varones, el panorama está más avanzado. Atlético Argentino se coronó en el torneo Clausura al vencer a FADEP y ahora volverán a verse las caras para ver quién es el mejor del año. El dueño será nuevamente en cancha del Boli (mejor ubicado en la tabla anual) el próximo domingo desde las 17.

Atlético Argentino. Argentino-FADEP van por la estrella anual de Liga Mendocina.

La agenda de las finales

En la rama femenina, todas las definiciones de inferiores serán este martes en el Predio de Coquimbito de Godoy Cruz.