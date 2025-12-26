Se trata de la historia de cómo ingenieros y científicos trabajan para que un sueño antiguo, el de cruzar la barrera del sonido sin causar el estruendo del boom sónico, comienza a hacerse realidad. Te contamos sobre este avión único del planeta Tierra.

Construyen el avión más silencioso del planeta Tierra: cruza la barrera del sonido a 1.490 km/h

El protagonista de esta revolución es el Lockheed Martin X59 QueSST (Quiet Supersonic Technology), un avión experimental desarrollado para la NASA. Su objetivo no es transportar pasajeros, sino demostrar que es posible volar a velocidades supersónicas reduciendo el ruido que históricamente ha acompañado al vuelo rápido, ese estampido sónico que se percibe en tierra como un golpe abrupto.