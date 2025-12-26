En un mundo donde los aviones parecen atrapados en velocidades subsónicas desde hace décadas, surge un proyecto unico en el planeta Tierra que promete cambiar todo lo que creíamos saber sobre volar rápido y, sobre todo, sin molestar a quienes están en tierra.
Se trata de la historia de cómo ingenieros y científicos trabajan para que un sueño antiguo, el de cruzar la barrera del sonido sin causar el estruendo del boom sónico, comienza a hacerse realidad. Te contamos sobre este avión único del planeta Tierra.
Construyen el avión más silencioso del planeta Tierra: cruza la barrera del sonido a 1.490 km/h
El protagonista de esta revolución es el Lockheed Martin X59 QueSST (Quiet Supersonic Technology), un avión experimental desarrollado para la NASA. Su objetivo no es transportar pasajeros, sino demostrar que es posible volar a velocidades supersónicas reduciendo el ruido que históricamente ha acompañado al vuelo rápido, ese estampido sónico que se percibe en tierra como un golpe abrupto.
El avión X59 ya ha marcado un hito histórico al realizar sus primeros vuelos de prueba en el planeta Tierra, acercando la posibilidad de vuelos supersónicos silenciosos a la realidad y abriendo la puerta a cambios en la aviación comercial del futuro.
Como este avión único en el planeta Tierra
- Este avión posee un fuselaje alargado y estilizado, con un morro extremadamente largo y estrecho, dispersa las ondas de choque, transformando el típico “boom” en un suave golpe que casi se percibe como un susurro.
- Emplea un motor turbofan modificado y sistemas heredados de aeronaves de alto rendimiento, integrados de manera que soportan vuelo supersónico sin comprometer la seguridad.
- Utiliza la técnica llamada Quiet Supersonic Technology (QST), que redirige y dispersa la onda de choque, transformando el “boom” en un sonido mucho más suave, similar a un “golpe sordo”.
- El avión está diseñado para un solo piloto, con instrumentación moderna y visibilidad suficiente para pruebas de vuelo y medición de la onda de choque.
- Equipado con un motor turbofán adaptado para vuelo supersónico, que combina eficiencia en vuelo subsónico y capacidad de alcanzar Mach 1.4 sin comprometer la seguridad ni la reducción del ruido.