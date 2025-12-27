Inicio Series y películas Netflix
Pocos la tenían en el radar, pero esta comedia romántica acaba de llegar a Netflix y arrasa con todo

En Netflix llegó una comedia familiar clásica que se suma a las series y películas ideales para ver en casa, con humor, caos y una historia para ver en familia

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Rene Russo y Dennis Quaid son los protagonistas de esta comedia romántica y familiar de Netflix. 

Los tuyos, los míos y los nuestros se sumó al catálogo de Netflix el 25 de diciembre de 2025 y rápidamente se convirtió en una de esas series y películas ideales para ver en familia. Esta comedia familiar de 1 hora y 28 minutos propone una historia ligera, caótica y entretenida, centrada en la convivencia de una familia ensamblada que desafía todas las reglas de la rutina.

Dirigida por Raja Gosnell, la película de 2005 está protagonizada por Dennis Quaid y Rene Russo, quienes interpretan a dos adultos con personalidades opuestas que deben aprender a convivir junto a sus numerosos hijos. Aunque en su momento no fue acompañada por las mejores críticas, el film apuesta por el humor clásico, situaciones disparatadas y un mensaje claro sobre la importancia de la unión familiar y la tolerancia.

Con su llegada a Netflix, Los tuyos, los míos y los nuestros se posiciona como una opción ideal dentro del universo de series y películas para quienes buscan una propuesta divertida, sin demasiadas pretensiones y perfecta para compartir con chicos y grandes.

Los tuyos, los míos y los nuestros película

Netflix: de qué trata la película Los tuyos, los míos y los nuestros

La sinopsis oficial de la película Los tuyos, los míos y los nuestros versa: "En esta nueva versión de la comedia de 1968, un padre de ocho hijos y una madre de diez toman la repentina decisión de casarse, pero sus retoños harán lo que sea para separarlos".

Los tuyos, los míos y los nuestros película 1

Frank Berdsley (Dennis Quaid) se encuentra por casualidad con Helen North (Rene Russo), su novia del instituto, treinta años después. Los dos están divorciados y tienen ocho y diez hijos respectivamente.

Cuando deciden casarse, algunos de sus hijos intentarán sabotear sus planes de boda. Además, los hijos de Frank y Helen son tan distintos que no congenian: los Beardsleys son disciplinados y respetan las normas, pero no hay normas para los revoltosos y rebeldes Norths.

Netflix: tráiler de la película Los tuyos, los míos y los nuestros

Embed - LOS MÍOS, LOS TUYOS Y LOS NUESTROS 2005 trailer subtitulado

Reparto de Los tuyos, los míos y los nuestros, película de Netflix

  • Dennis Quaid (Frank Beardsley)
  • Rene Russo (Helen North)
  • Danielle Panabaker (Phoebe North)
  • Sean Faris (William Beardsley)
  • Katija Pevec (Christina Beardsley)
  • Dean Collins (Harry Beardsley)
  • Tyler Patrick Jones (Michael Beardsley)
  • Haley Ramm (Kelly Beardsley)
  • Ty Panitz (Ethan Beardsley)

Dónde ver la película Los tuyos, los míos y los nuestros, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Los tuyos, los míos y los nuestros se puede ver en Netflix y Movistar TV.
  • Estados Unidos: la película Los tuyos, los míos y los nuestros se puede ver en Paramount Plus y Apple TV.
  • España: la película Los tuyos, los míos y los nuestros se puede ver en Prime Video.

