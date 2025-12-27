Pocos la tenían en el radar, pero esta comedia romántica acaba de llegar a Netflix y arrasa con todo

Los tuyos, los míos y los nuestros película

Netflix: de qué trata la película Los tuyos, los míos y los nuestros

La sinopsis oficial de la película Los tuyos, los míos y los nuestros versa: "En esta nueva versión de la comedia de 1968, un padre de ocho hijos y una madre de diez toman la repentina decisión de casarse, pero sus retoños harán lo que sea para separarlos".

Frank Berdsley (Dennis Quaid) se encuentra por casualidad con Helen North (Rene Russo), su novia del instituto, treinta años después. Los dos están divorciados y tienen ocho y diez hijos respectivamente.

Cuando deciden casarse, algunos de sus hijos intentarán sabotear sus planes de boda. Además, los hijos de Frank y Helen son tan distintos que no congenian: los Beardsleys son disciplinados y respetan las normas, pero no hay normas para los revoltosos y rebeldes Norths.

Netflix: tráiler de la película Los tuyos, los míos y los nuestros

Reparto de Los tuyos, los míos y los nuestros, película de Netflix

Dennis Quaid (Frank Beardsley)

Rene Russo (Helen North)

Danielle Panabaker (Phoebe North)

Sean Faris (William Beardsley)

Katija Pevec (Christina Beardsley)

Dean Collins (Harry Beardsley)

Tyler Patrick Jones (Michael Beardsley)

Haley Ramm (Kelly Beardsley)

Ty Panitz (Ethan Beardsley)

