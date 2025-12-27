Pocos la tenían en el radar, pero esta comedia romántica acaba de llegar a Netflix y arrasa con todo

Los tuyos, los míos y los nuestros se sumó al catálogo de Netflix el 25 de diciembre de 2025 y rápidamente se convirtió en una de esas series y películas ideales para ver en familia. Esta comedia familiar de 1 hora y 28 minutos propone una historia ligera, caótica y entretenida, centrada en la convivencia de una familia ensamblada que desafía todas las reglas de la rutina.
Dirigida por Raja Gosnell, la película de 2005 está protagonizada por Dennis Quaid y Rene Russo, quienes interpretan a dos adultos con personalidades opuestas que deben aprender a convivir junto a sus numerosos hijos. Aunque en su momento no fue acompañada por las mejores críticas, el film apuesta por el humor clásico, situaciones disparatadas y un mensaje claro sobre la importancia de la unión familiar y la tolerancia.
Con su llegada a Netflix, Los tuyos, los míos y los nuestros se posiciona como una opción ideal dentro del universo de series y películas para quienes buscan una propuesta divertida, sin demasiadas pretensiones y perfecta para compartir con chicos y grandes.
Netflix: de qué trata la película Los tuyos, los míos y los nuestros
La sinopsis oficial de la película Los tuyos, los míos y los nuestros versa: "En esta nueva versión de la comedia de 1968, un padre de ocho hijos y una madre de diez toman la repentina decisión de casarse, pero sus retoños harán lo que sea para separarlos".
Frank Berdsley (Dennis Quaid) se encuentra por casualidad con Helen North (Rene Russo), su novia del instituto, treinta años después. Los dos están divorciados y tienen ocho y diez hijos respectivamente.
Cuando deciden casarse, algunos de sus hijos intentarán sabotear sus planes de boda. Además, los hijos de Frank y Helen son tan distintos que no congenian: los Beardsleys son disciplinados y respetan las normas, pero no hay normas para los revoltosos y rebeldes Norths.
Netflix: tráiler de la película Los tuyos, los míos y los nuestros
Reparto de Los tuyos, los míos y los nuestros, película de Netflix
- Dennis Quaid (Frank Beardsley)
- Rene Russo (Helen North)
- Danielle Panabaker (Phoebe North)
- Sean Faris (William Beardsley)
- Katija Pevec (Christina Beardsley)
- Dean Collins (Harry Beardsley)
- Tyler Patrick Jones (Michael Beardsley)
- Haley Ramm (Kelly Beardsley)
- Ty Panitz (Ethan Beardsley)
Dónde ver la película Los tuyos, los míos y los nuestros, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Los tuyos, los míos y los nuestros se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Los tuyos, los míos y los nuestros se puede ver en Paramount Plus y Apple TV.
- España: la película Los tuyos, los míos y los nuestros se puede ver en Prime Video.