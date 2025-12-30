Un golazo de Enzo Fernández no le alcanzó al Chelsea para sumar otra victoria en la Premier League

Enzo Fernández marcó un golazo, pero el Chelsea apenas pudo empatar como local frente al Bournemouth en el arranque de la fecha 19, última de la primera rueda, de la Premier League.
Enzo Fernández marcó un golazo, pero el Chelsea apenas pudo empatar como local frente al Bournemouth.
Enzo Fernández marcó un golazo, pero el Chelsea apenas pudo empatar como local frente al Bournemouth en el arranque de la fecha 19, última de la primera rueda, de la Premier League.
El campeón del Mundial Qatar 2022 hizo el segundo gol de los Blues que tuvieron como titular a Alejandro Garnacho, pero el partido terminó 2 a 2 porque Cole Palmer, de penal, hizo el primero del conjunto local y la visita lo emparejó con tantos del galés David Brooks y el neerlandés Justin Kluivert.
Fue el 5to gol de Enzo Fernández en 18 partidos jugados en la actual edición de la Premier League, mientras que teniendo en cuenta todas las competiciones suma 6 tantos en 26 encuentros.
El resultado deja a Chelsea en el 6to lugar con 30 puntos (ganó 8, empató 6 y perdió 5) y al Bournemouth en el puesto 15 con 23 unidades.
Newcastle le ganó como visitante al Burnley 2 a 1 y Everton hizo lo propio ante el Nottingham Forest por 2 a 0 en el marco de la fecha 19 de la Premier League donde el West Ham empató 2 a 2 con el Brighton.
Más tarde, Manchester United empató 1 a 1 con Wolverhampton y el puntero Arsenal cortó la racha del Aston Villa con un contundente 4 a 0.