Un golazo de Enzo Fernández no le alcanzó al Chelsea para sumar otra victoria en la Premier League

El campeón del Mundial Qatar 2022 hizo el segundo gol de los Blues que tuvieron como titular a Alejandro Garnacho, pero el partido terminó 2 a 2 porque Cole Palmer, de penal, hizo el primero del conjunto local y la visita lo emparejó con tantos del galés David Brooks y el neerlandés Justin Kluivert.

enzo 1 Enzo Fernández puso la pelota en el ángulo en el empate del Chelsea por la fecha 19 de la Premier League.

Fue el 5to gol de Enzo Fernández en 18 partidos jugados en la actual edición de la Premier League, mientras que teniendo en cuenta todas las competiciones suma 6 tantos en 26 encuentros.