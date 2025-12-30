Emmanuel Gómez Riga, el nuevo arquero de Independiente Rivadavia para el 2026

Independiente Rivadavia oficializó la contratación del arquero Emmanuel Gómez Riga quien firmó su contrato y se sumó al plantel que inició la pretemporada.
Independiente Rivadavia oficializó la contratación del arquero Emmanuel Gómez Riga quien firmó su contrato y se sumó al plantel que inició la pretemporada.
Independiente Rivadavia oficializó la contratación del arquero Emmanuel Gómez Riga quien firmó su contrato y se sumó al plantel que inició la pretemporada.
"¡Bienvenido al único campeón de Cuyo, Emmanuel!", indicaron las redes sociales de la Lepra para anunciar el arribo del guardavallas de 1,86m. que llega para cubrir un puesto ante las salidas de Centurión, Marinelli y Lastra.
"Emmanuel Gómez Riga es nuevo refuerzo de Independiente Rivadavia. Firma por un año a préstamo, con opción de compra", detalló la publicación respecto de quien se inició en Vélez aunque no llegó a jugar en Primera y solo sumó 7 partidos en Reserva.
"El arquero, de 24 años, llega proveniente de Alvarado de Mar del Plata ¡Éxitos en esta nueva etapa!", saludaron los azules a quien disputó 21 partidos en la última temporada de la Primera Nacional.
Gómez Riga, con experiencia en las selecciones juveniles de la AFA y de haber sido sparring de la Selección mayor, llega para ocupar un lugar en el plantel de Independiente Rivadavia que está libre ya que Ezequiel Centurión volvió a River y sigue lesionado, Gonzalo Marinelli no renovó su vínculo y Agustín Lastra tampoco continuará.
Nicolás Bolcato, figura de la reserva, debutó en los últimos partidos tras la lesión de Centurión y es el otro arquero que por ahora tiene Alfredo Berti a su disposición.