Emmanuel Gómez Riga, el nuevo arquero de Independiente Rivadavia para el 2026

"El arquero, de 24 años, llega proveniente de Alvarado de Mar del Plata ¡Éxitos en esta nueva etapa!", saludaron los azules a quien disputó 21 partidos en la última temporada de la Primera Nacional.

Los arqueros de Independiente Rivadavia

Gómez Riga, con experiencia en las selecciones juveniles de la AFA y de haber sido sparring de la Selección mayor, llega para ocupar un lugar en el plantel de Independiente Rivadavia que está libre ya que Ezequiel Centurión volvió a River y sigue lesionado, Gonzalo Marinelli no renovó su vínculo y Agustín Lastra tampoco continuará.

Nicolás Bolcato, figura de la reserva, debutó en los últimos partidos tras la lesión de Centurión y es el otro arquero que por ahora tiene Alfredo Berti a su disposición.