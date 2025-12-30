Godoy Cruz confirmó otro refuerzo para la temporada 2026 de la Primera Nacional

Godoy Cruz confirmó en sus redes sociales el arribo de otro refuerzo para el plantel que afrontará la temporada 2026 de la Primera Nacional.
"Francisco Gerometta es nuevo refuerzo de Godoy Cruz. El lateral derecho de 26 años llega proveniente de Unión de Santa Fe ¡Éxitos junto al Expreso!", indicó la publicación del Tomba.
El santafesino debutó en el Tatengue en 2020, acumula 74 partidos oficiales en el club y también tuvo un paso por Gimnasia La Plata con 34 encuentros jugados entre 2021 y 2022.
Tras no haber tenido mucha continuidad en los últimos meses Gerometta se desvinculó de Unión y llega al Tomba con el objetivo de tener minutos y ayudar al equipo en su objetivo de volver a Primera.
Francisco Gerometta se une al zaguero Camilo Alessandria como las dos nuevas caras anunciadas por la dirigencia del Tomba liderada por José Mansur.
A ellos se suman los regresos de Roberto Ramírez, Mariano Santiago y Martín Pino, quienes estaban a préstamo en otros clubes.