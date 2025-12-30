Godoy Cruz confirmó otro refuerzo para la temporada 2026 de la Primera Nacional

Tras no haber tenido mucha continuidad en los últimos meses Gerometta se desvinculó de Unión y llega al Tomba con el objetivo de tener minutos y ayudar al equipo en su objetivo de volver a Primera.

Gerometta se subió al Expreso

Francisco Gerometta se une al zaguero Camilo Alessandria como las dos nuevas caras anunciadas por la dirigencia del Tomba liderada por José Mansur.

A ellos se suman los regresos de Roberto Ramírez, Mariano Santiago y Martín Pino, quienes estaban a préstamo en otros clubes.