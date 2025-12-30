River apuesta fuerte a sumar a un lateral izquierdo uruguayo como refuerzo

River Plate está abocado a sumar sí o sí a un lateral izquierdo, sector que busca reforzar el DT Marcelo Gallardo y que ha tenido negativas de Julio Soler y Román Vega. Tiene en la mira a un experimentado jugador uruguayo.
El DT de River Marcelo Gallardo busca con premura en el actual mercado de pases a un lateral izquierdo como refuerzo que ha sido campeón con el Flamengo
River Plate está abocado a sumar sí o sí a un lateral izquierdo, sector que busca reforzar el DT Marcelo Gallardo y que ha tenido negativas de Julio Soler y Román Vega. Tiene en la mira a un experimentado jugador uruguayo.
El club de Núñez tiene en la mira como posible refuerzo a Matías Viña, que se consagró campeón de la Copa Libertadores con el Flamengo y tiene presencia en la selección uruguaya y el fútbol europeo.
El marcador de punta uruguayo Viña tiene 28 años y Marcelo Gallardo busca en el actual mercado de pases a un reemplazante para Milton Casco y alternativa para el Huevo Marcos Acuña de cara a una temporada 2026 con muchas exigencias para el Millonario. La apuesta es aprovechar que el confirmado DT del Flamengo, Filipe Luis, no tiene en cuenta a Viña.
En principio, River propuso un préstamo por un año con opción de compra, pero todo parecería indicar que el cuadro brasileño no estaría dispuesto a desprenderse de su jugador en esas condiciones.
No obstante, la intención del jugador surgido en Nacional sería la de abandonar la institución carioca luego de solo disputar 10 partidos en 2025 por lo que una presión por parte del entorno del futbolista podría facilitar su salida.
Viña se lanzó al fútbol internacional desde el club nacional de Montevideo, y tuvo paso por el Palmeiras (2020) y equipos europeos como la Roma (2021), Bournemouth (2023) y Sassuolo, En 2024 llegó al Flamengo, y en el Mengao se consagró campeón del Brasileirao y la última Copa Libertadores.
Además de Julio Soler y Román Vega, la dirigencia riverplatense realizó averiguaciones por Alexandro Bernabei del Internacional de Brasil y Elías Báez con presente en San Lorenzo.
Gallardo tiene apuro en reemplazar a un histórico como Milton Casco, que dejó River tras más de 10 años, y no tendría en cuenta para el 2026. En el sector de la zaga izquierda el Muñeco sólo cuenta con el neuquino Marcos el Huevo Acuña, campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección argentina.