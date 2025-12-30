River apuesta fuerte a sumar a un lateral izquierdo uruguayo como refuerzo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MedioRiver/status/2005776562554339361&partner=&hide_thread=false Enzo Francescoli está encabezando las negociaciones por MATIAS VIÑA esperando que Flamengo baje de los 6M de USD.



En principio, River propuso un préstamo por un año con opción de compra, pero todo parecería indicar que el cuadro brasileño no estaría dispuesto a desprenderse de su jugador en esas condiciones.

No obstante, la intención del jugador surgido en Nacional sería la de abandonar la institución carioca luego de solo disputar 10 partidos en 2025 por lo que una presión por parte del entorno del futbolista podría facilitar su salida.

Viña se lanzó al fútbol internacional desde el club nacional de Montevideo, y tuvo paso por el Palmeiras (2020) y equipos europeos como la Roma (2021), Bournemouth (2023) y Sassuolo, En 2024 llegó al Flamengo, y en el Mengao se consagró campeón del Brasileirao y la última Copa Libertadores.

Las búsquedas de River en el mercado de pases

Además de Julio Soler y Román Vega, la dirigencia riverplatense realizó averiguaciones por Alexandro Bernabei del Internacional de Brasil y Elías Báez con presente en San Lorenzo.

Gallardo tiene apuro en reemplazar a un histórico como Milton Casco, que dejó River tras más de 10 años, y no tendría en cuenta para el 2026. En el sector de la zaga izquierda el Muñeco sólo cuenta con el neuquino Marcos el Huevo Acuña, campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección argentina.