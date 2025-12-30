Freidoras de aire, cafeteras y mucho más: empresa lanza un 2x1 de pequeños electrodomésticos

"2x1 en seleccionados de pequeños electrodomésticos y accesorios de informática. Combiná como quieras", dice la leyenda dentro de los carteles de la empresa.

electrodomesticos Puedes encontrar a estos electrodomésticos en las góndolas de la empresa.

En la página web de Carrefour, se pueden ver los siguientes precios en los distintos electrodomésticos:

Tostadora: $83.000

Tostadora Bluesky: $35.000

Sandwichera Bluesky: $43.000

Batidora planetaria: $207.000

Licuadroa Bluesky: $49.000

Freidora de aire horno Mandine: $229.000

Freidora de aire doble cajón Mandine (9L): $283.000

Sandwichera/waflera Mandine: $107.000

Cafetera de filtro: $53.000

Cafetera exrpess: $233.000

Freidora con aceite doble: $185.000

Cafetera express Mandine: $293.00

Así las cosas, puedes llevarte una cafetera express por menos de $300.000 y una freidora de aire por un poco menos, todo de manera conjunta.

La promoción difundida por la empresa está disponible hasta el próximo 5 de enero de 2026, por lo que debes apresurarte. ¿Aprovecharás esta oportunidad?

Por qué año nuevo es una época ideal para descuentos y ofertas

Ante la llegada del año nuevo, distintas empresas como Carrefour y otros hipermercados lanzan descuentos y ofertas para que sus clientes puedan aprovechar.

Pero esto suele ir más allá del hecho de pensar en el cliente, ya que muchos comerciantes necesitan dar salida al inventario sobrante de la temporada navideña para preparar espacio para nuevas colecciones.

Tras el gasto excesivo de Navidad, los consumidores buscan gastar lo menos posible, convirtiendo las ofertas en irresistibles para atraer a compradores cautelosos.