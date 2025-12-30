Freidoras de aire, cafeteras y mucho más: empresa lanza un 2x1 de pequeños electrodomésticos

Con la llegada del fin de año, son muchas las compañías que empiezan a sacar distintos descuentos y promociones, aunque lo cierto es que hay una empresa que destaca: Carrefour, el reconocido hipermercado, lanzó un 2x1 en distintos elementos de su tienda.
Más precisamente, lo que abarca la oferta es la sección de electrodomésticos, con una particular ventaja: puedes combinarlos como quieras.
Carrefour lanza un 2x1 de pequeños electrodomésticos
La promoción de la empresa está disponible tanto en la página web de Carrefour como en cada una de las sucursales. Si recorres las góndolas de electrodomésticos, encontrarás la mencionada promoción.
"2x1 en seleccionados de pequeños electrodomésticos y accesorios de informática. Combiná como quieras", dice la leyenda dentro de los carteles de la empresa.
En la página web de Carrefour, se pueden ver los siguientes precios en los distintos electrodomésticos:
- Tostadora: $83.000
- Tostadora Bluesky: $35.000
- Sandwichera Bluesky: $43.000
- Batidora planetaria: $207.000
- Licuadroa Bluesky: $49.000
- Freidora de aire horno Mandine: $229.000
- Freidora de aire doble cajón Mandine (9L): $283.000
- Sandwichera/waflera Mandine: $107.000
- Cafetera de filtro: $53.000
- Cafetera exrpess: $233.000
- Freidora con aceite doble: $185.000
- Cafetera express Mandine: $293.00
Así las cosas, puedes llevarte una cafetera express por menos de $300.000 y una freidora de aire por un poco menos, todo de manera conjunta.
La promoción difundida por la empresa está disponible hasta el próximo 5 de enero de 2026, por lo que debes apresurarte. ¿Aprovecharás esta oportunidad?
Por qué año nuevo es una época ideal para descuentos y ofertas
Ante la llegada del año nuevo, distintas empresas como Carrefour y otros hipermercados lanzan descuentos y ofertas para que sus clientes puedan aprovechar.
Pero esto suele ir más allá del hecho de pensar en el cliente, ya que muchos comerciantes necesitan dar salida al inventario sobrante de la temporada navideña para preparar espacio para nuevas colecciones.
Tras el gasto excesivo de Navidad, los consumidores buscan gastar lo menos posible, convirtiendo las ofertas en irresistibles para atraer a compradores cautelosos.