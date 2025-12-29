Camilo Alessandria, un refuerzo de Godoy Cruz para ir en busca del regreso a Primera

A través de sus redes sociales Godoy Cruz anunció la contratación de Camilo Alessandria, un refuerzo para el plantel que tiene a su cargo Mariano Toedtli para buscar el regreso a Primera División.
"¡Bienvenido, Camilo! Camilo Alessandria es nuevo jugador de Godoy Cruz. El defensor central de 25 años llega proveniente de Sportivo Belgrano ¡Éxitos junto al Expreso!", indicó la publicación del Tomba.
El cordobés de Las Varillas, de 1,85m. de altura, firmó su contrato por un año con el presidente José Mansur y se sumó al plantel del Tomba que está de pretemporada en Coquimbito.
Pretendido por el Gato Oldrá para llevrlo a Instituto, el zurdo acredita 61 partidos oficiales y 6 goles con su club, en el Torneo Federal A.
Seguramente esta semana habrá novedades en el mercado de pases de Godoy Cruz ya que muchos contratos finalizan este miércoles 31 de diciembre y la mayoría de los equipos inician la pretemporada.
Por ahora a la llegada de Alessandria solo se suman los regresos de Roberto Ramírez, Mariano Santiago y Martín Pino, quienes estaban a préstamo en otros clubes.