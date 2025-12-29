Camilo Alessandria, un refuerzo de Godoy Cruz para ir en busca del regreso a Primera

Pretendido por el Gato Oldrá para llevrlo a Instituto, el zurdo acredita 61 partidos oficiales y 6 goles con su club, en el Torneo Federal A.

Las incorporaciones de Godoy Cruz

Seguramente esta semana habrá novedades en el mercado de pases de Godoy Cruz ya que muchos contratos finalizan este miércoles 31 de diciembre y la mayoría de los equipos inician la pretemporada.

Por ahora a la llegada de Alessandria solo se suman los regresos de Roberto Ramírez, Mariano Santiago y Martín Pino, quienes estaban a préstamo en otros clubes.