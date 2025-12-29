Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Mercado de pases

Camilo Alessandria, un refuerzo de Godoy Cruz para ir en busca del regreso a Primera

Godoy Cruz anunció la contratación de Camilo Alessandria, un refuerzo para el plantel que tiene a su cargo Mariano Toedtli.

Por UNO
Alessandria y Mansur firmaron el contrato.

A través de sus redes sociales Godoy Cruz anunció la contratación de Camilo Alessandria, un refuerzo para el plantel que tiene a su cargo Mariano Toedtli para buscar el regreso a Primera División.

"¡Bienvenido, Camilo! Camilo Alessandria es nuevo jugador de Godoy Cruz. El defensor central de 25 años llega proveniente de Sportivo Belgrano ¡Éxitos junto al Expreso!", indicó la publicación del Tomba.

El nuevo defensor de Godoy Cruz: Camilo Alessandria.

El cordobés de Las Varillas, de 1,85m. de altura, firmó su contrato por un año con el presidente José Mansur y se sumó al plantel del Tomba que está de pretemporada en Coquimbito.

Pretendido por el Gato Oldrá para llevrlo a Instituto, el zurdo acredita 61 partidos oficiales y 6 goles con su club, en el Torneo Federal A.

Las incorporaciones de Godoy Cruz

Seguramente esta semana habrá novedades en el mercado de pases de Godoy Cruz ya que muchos contratos finalizan este miércoles 31 de diciembre y la mayoría de los equipos inician la pretemporada.

Por ahora a la llegada de Alessandria solo se suman los regresos de Roberto Ramírez, Mariano Santiago y Martín Pino, quienes estaban a préstamo en otros clubes.

