El compañero de Juan Cruz Yacopini rompió el silencio: "Es como un hermano, me da mucha tristeza"

Desde ese día el estado de salud de Juan Cruz Yacopini es crítico y para Dani Oliveras es algo “muy difícil de gestionar, porque tenemos una relación muy familiar”.

Para Dani Oliveras era su Rally Dakar número 12

“Aunque sea un golpe duro no poder ir a lo que hubiera sido mi duodécimo Dakar, es un golpe mayor que tu compañero se lesione de esta manera”, enfatizó Oliveras.

“Mi pensamiento está con él, y mi objetivo es que se recupere para poder volver a competir juntos. Primero hay que ver cómo evoluciona su lesión, porque todavía no sabemos exactamente su gravedad. Cuando la sepamos, veremos qué nos presenta el futuro", dijo quien acompañó a Yacopini a coronarse campeón del Mundial de Bajas de la FIA.