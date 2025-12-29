El compañero de Juan Cruz Yacopini rompió el silencio: "Es como un hermano, me da mucha tristeza"

Mientras Juan Cruz Yacopini continúa internado en terapia intensiva de la Clínica de Cuyo, su copiloto Daniel Oliveras rompió el silencio en España y aseguró: “Lo más importante es que Juan se recupere".
Yacopini y Oliveras se preparaban para correr juntos el Rally Dakar 2026, pero todo eso quedó en un segundo plano tras el accidente del mendocino: "Para mí es como un hermano. Que haya sufrido estas lesiones de gravedad a pocos días de viajar al Dakar, me da mucha tristeza”.
“La evolución de su salud es una incógnita”, señaló el español al Diario de Girona sin más información que la que se conoce desde el viernes 19 de diciembre cuando el joven piloto se accidentó en El Carrizal y sufrió severas lesiones cervicales.
Desde ese día el estado de salud de Juan Cruz Yacopini es crítico y para Dani Oliveras es algo “muy difícil de gestionar, porque tenemos una relación muy familiar”.
“Aunque sea un golpe duro no poder ir a lo que hubiera sido mi duodécimo Dakar, es un golpe mayor que tu compañero se lesione de esta manera”, enfatizó Oliveras.
“Mi pensamiento está con él, y mi objetivo es que se recupere para poder volver a competir juntos. Primero hay que ver cómo evoluciona su lesión, porque todavía no sabemos exactamente su gravedad. Cuando la sepamos, veremos qué nos presenta el futuro", dijo quien acompañó a Yacopini a coronarse campeón del Mundial de Bajas de la FIA.